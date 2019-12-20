«البنتاجون»: الطلاب العسكريون السعوديون لا يمثلون أي تهديد لـ أمريكا

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خلصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى وجود أي تهديد في مراجعتها لنحو 850 طالبًا عسكريًا من السعودية يدرسون حاليًا بالولايات المتحدة

جاء ذلك خلال إفادة صحفية أدلى بها «جاري ريد» مدير المخابرات الدفاعية وإنفاذ القانون والأمن، حسبما نقلت وكالة رويترز مساء الخميس

وقال «ريد» : بوسعنا أن نقول إنه لا توجد معلومات تشير إلى اكتشاف أي تهديد وشيك

وتتيح النتيجة للهيئات العسكرية الأمريكية رفع الحظر عن التدريبات العملية الذي منع الطيارون العسكريون السعوديون من التحليق، وعودتهم للدراسة بشكل طبيعي، عقب حادث إطلاق نار نفذه متدرب سعودي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في قاعدة بولاية فلوريدا هذا الشهر

وجاءت المراجعة عقب حادث إطلاق نار نفذه متدرب سعودي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في قاعدة بولاية فلوريدا هذا الشهر

وفى وقت سابق، اعتبر محققون بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، حادث محمد سعيد الشمراني (21 عامًا) تصرفا فرديا عندما هاجم قاعدة بحرية أمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا يوم السادس من ديسمبر قبل أن يقتله أحد ضباط الشرطة