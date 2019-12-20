وظائف شاغرة في وزارة الدفاع

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دعت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (61) وظيفة شاغرة منها (57) وظيفة للرجال و (4) وظائف للإناث وهي موزعة على النحو التالي:

أولاً: مواعيد تقديم الطلبات:

رابط التقديم على الوظائف: www.mcs.gov.sa

الفترة الزمنية للتقديم:

فترة التقديم مستمرة (24) ساعة وحتى (4) مساءً من آخر يوم خلال الفترات الزمنية المحددة اعتباراً من تاريخ 1441/04/25هـ 1441/04/29هـ

ويبدأ التقديم الساعة الثامنة (صباحاً) يوم الأحد الموافق (1441/04/25هـ) وينتهي الساعة الرابعة (مساءً) يوم الخميس الموافق (1441/04/29هـ)، وذلك عبر منظومة جدارة

ثانياً: آلية التقديم من قبل المتقدمين:

1. الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح

2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب

3. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1. خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)

2. خريجي وخريجات درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)

3. خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)

4. خريجي درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)

5. الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية

6. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية

7. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة

8. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً

9. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح

10. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

رابعاً: إيضاحات عـامة:

1. هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح

2. البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف