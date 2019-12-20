احدث الأخبار

«البنتاجون»: الطلاب العسكريون السعوديون لا يمثلون أي تهديد لـ أمريكا
أبرز المواد
 الرئيس الصيني: لن نسمح بالتدخل الأجنبي في هونج كونج وماكاو
أبرز المواد
 المستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في الضفة
أبرز المواد
 وفاة رجلي إطفاء أثناء مكافحة حرائق غابات سيدني
أبرز المواد
 مسؤول سوداني يطارد الإسلاميين: أي زول عندو علاقة بجهاز الأمن يستف عفشه ويتخارج
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في وزارة الدفاع
أبرز المواد
 قرصان يسرق بيانات 267 مليون مستخدم في فيسبوك
أبرز المواد
 سعوديات يصنعن جماليات الخط العربي بريشة
أبرز المواد
 أمريكية تكشف عن طريقة مضمونة للتخلص نهائيا من الأكزيما !
أبرز المواد
 عبد الله الحمدان يوضح حقيقة رحيله عن الشباب وانضمامه للهلال !
أبرز المواد
 “آل الشيخ” يكشف عن لعبة في منتهى الخطورة في لبنان.. ويوضح كيف بدأ حزب الله يفقد سر قوته!
أبرز المواد
 بعد إغلاق سعره عند 35.50 ريال .. الكشف عن 3 أسباب وراء تراجع سهم أرامكو!
أبرز المواد
«البنتاجون»: الطلاب العسكريون السعوديون لا يمثلون أي تهديد لـ أمريكا

«البنتاجون»: الطلاب العسكريون السعوديون لا يمثلون أي تهديد لـ أمريكا

أبرز المواد
الرئيس الصيني: لن نسمح بالتدخل الأجنبي في هونج كونج وماكاو

الرئيس الصيني: لن نسمح بالتدخل الأجنبي في هونج كونج وماكاو

أبرز المواد
المستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في الضفة

المستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في الضفة

أبرز المواد
وفاة رجلي إطفاء أثناء مكافحة حرائق غابات سيدني

وفاة رجلي إطفاء أثناء مكافحة حرائق غابات سيدني

أبرز المواد

قرصان يسرق بيانات 267 مليون مستخدم في فيسبوك

قرصان يسرق بيانات 267 مليون مستخدم في فيسبوك
http://almnatiq.net/?p=812184
المناطق_متابعات

أعلن موقع فيسبوك انه يحقق في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الانترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه

وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للتنزيل الاسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الالكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة على موقع كومباريتيك

وقال متحدث باسم فيسبوك لفرانس برس نحن ننظر في القضية، لكننا نعتقد بأنه من المرجح ان هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل

وقالت مدونة كومباريتيك إن الباحث في أمن الانترنت بوب دياشينكو اكتشف قاعدة البيانات هذه التي كان الوصول اليها متاحا، وتضمنت أسماء مستخدمي فيسبوك وكلمات مرورهم وأرقام هواتفهم

وتم الابلاغ عن هذا الاكتشاف لتختفي قاعدة البيانات لاحقا بحلول الخميس، بحيث لم تعد متاحة وفق كومباريتيك

ويأتي الكشف عن هذه البيانات المسروقة في الوقت الذي تسعى فيه الشبكة الاجتماعية العملاقة لإعادة بناء الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهم بشأن حماية معلوماتهم

وقال منظّمون أميركيون في وقت سابق هذا الشهر أن شركة الاستشارات البريطانية كامبريدج انالتيكا، التي تورطت بفضيحة هائلة تنطوي على سرقة بيانات فيسبوك، قامت بخداع مستخدمي الشبكة لجمع معلوماتهم الشخصية والتصرف بها

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن تحقيقها الذي بدأ في آذار/مارس 2018 خلص إلى أن شركة الاستشارات السياسية التي تم حلها شاركت في ممارسات خادعة لجمع المعلومات الشخصية لعشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك لتوصيفهم كناخبين واستهدافهم لاحقا

وأضافت اللجنة أن الشركة البريطانية، التي عملت لصالح حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016، قدمت ادعاءات مضللة عندما اجتذبت مستخدمي فيسبوك للقيام ب اختبار للشخصية متعهدة بانها لن تقوم بتنزيل أي معلومات شخصية

وتسببت القضية بعاصفة حول مسألة حماية البيانات عندما تم الكشف أن كامبريدج انالتيكا كانت قادرة على إنشاء ملفات تعريف نفسية للملايين من مستخدمي فيسبوك

ودفعت شركة فيسبوك 5 مليارات دولار كغرامة بداية العام كتسوية مع المنظّمين لاساءة استخدام البيانات الخاصة بالمستخدمين

روابط ذات صلة

«البنتاجون»: الطلاب العسكريون السعوديون لا يمثلون أي تهديد لـ أمريكا

«البنتاجون»: الطلاب العسكريون السعوديون لا يمثلون أي تهديد لـ أمريكا
الرئيس الصيني: لن نسمح بالتدخل الأجنبي في هونج كونج وماكاو

الرئيس الصيني: لن نسمح بالتدخل الأجنبي في هونج كونج وماكاو
المستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في الضفة

المستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في الضفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*