مشجع يرتدي كمامة يبكي في المدرجات الخالية ويوجه رسالة لجماهير الأهلي .. ” وينكم؟ أنا مريض وجيت ” !

المناطق_جدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لأحد مشجع نادي الأهلي ظهر باكيا في المدرجات الخالية ووجه رسالة غاضبة للجماهير التي لم تحضر للوقوف خلف فريقها .

ووفقا للفيديو الذي نشره حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي عبر تويتر ، ظهر مشجع يرتدي كمامة ويجلس في مدرجات خالية تماما من الجماهير،وقال ” السلام عليكم يا ملوك أنا من ملعب الملك عبد الله” وتابع ” للأسف الشديد أناشد الجمهور الأهلاوي ، فينكم ؟ ، ولم يتمالك المشجع دموعه ووجه رسالة باكية لجماهير الأهلي وقال” أنا مريض وجيت، تقولوا تعشقوا الأهلي ؟ فين الحب هذا ؟؟ هذا ما هو حب اللي يجب الأهلي يجي الملعب ، هذا حرام تشمتوا الناس فينا ، وأختتم قائلا ” يارب انصر الأهلي يارب” .

وفاز الأهلي بنتيجة ثقيلة أمس على ضيفه ضمك بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دوري كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليحتل المركز الثاني .

فيما علق مذيع القناة الرياضية على الفيديو وقال” نتمنى لك الشفاء وحضورك محل تقدير للوسط الرياضي.. قيمة الكرة السعودية في المدرج”.