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مقتل مدنيين وإصابة 3 جنود باكستانيين بقصف هندي عبر الحدود

مقتل مدنيين وإصابة 3 جنود باكستانيين بقصف هندي عبر الحدود
http://almnatiq.net/?p=812225
المناطق - وكالات

لقي اثنان من المدنيين الباكستانيين مصرعهما وأصيب آخرون بجروح جراء عمليات قصف نفذتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور في بيان أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار في وقت متأخر من الليلة الماضية، واستهدفت قرى باكستانية في قطاع “جورا” عبر الخط الفاصل في كشمير، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين بينهما امرأة وشاب.
وأضاف أن القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل ردت على القصف الهندي بالمثل مستهدفة الموقع الذي أطلق النار على المدنيين.
كما أوضح أن ثلاثة جنود باكستانيين تعرضوا لإصابات خلال تبادل إطلاق النار مع القوات الهندية.

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