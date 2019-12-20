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“سامسونج” على طريق توفير كاميرات بدقة “غير مسبوقة”

“سامسونج” على طريق توفير كاميرات بدقة “غير مسبوقة”
http://almnatiq.net/?p=812231
المناطق - الرياض

عرضت شركة “سامسونغ” خلال مشاركتها في مؤتمر “IEDM 2019” عن تقنية “14nm FinFET”، والتي ستمكنها من توفير حساسات تصوير بدقة عالية تصل إلى 144 ميغابكسل في الهواتف التي ستطلقها.

وأشار باحثو الشركة الكورية الجنوبية إلى أن التقنية الجديدة ستخفض استهلاك الطاقة بمعدل 42 في المئة في الحساس عند التصوير بمعدل 10 إطارات في الثانية.

كذلك سينخفض استهلاك الطاقة بنسبة 37 في المئة عند تصوير الفيديو بدقة 12 ميغابكسل، وبمعدل يتراوح ما بين 30 إلى 120 إطارا في الثانية.

وبحسب ما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، في الرقم “14 نانومتر” يشير إلى “الترانزستورات” التي تضخم الإشارة القادمة من البكسلات، إلى جانب عمليات المعالجات الرقمية على حساس التصوير.

ويواجه مطوّرو حساسات التصوير مشكلة تتمثل بأنها تتطلب العمل بجهد عال “2 فولط ومافوق”، في حين يهدف مصممو الرقائق الإلكترونية لأقل جهد، وذلك لتقليل استهلاك الطاقة.

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