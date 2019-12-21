احدث الأخبار

البطن الكبير.. مؤشر على هذه الأمراض القاتلة
أبرز المواد
 “سامسونج” على طريق توفير كاميرات بدقة “غير مسبوقة”
أبرز المواد
 ارتفاع ضغط الدم “الخفي”.. سلوك يومي يهدد الملايين
أبرز المواد
 لبنان.. مواجهات بين الأمن ومتظاهرين رافضين لتكليف دياب
أبرز المواد
 الماضي: لامخالفات للملاك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حتى الآن
أبرز المواد
 رونالدو وزملاؤه سيظهرون بقمصان عربية خلال السوبر الإيطالي في الرياض
أبرز المواد
 تعليم الباحة يستقبل 55 ألف طالب وطالبة على مقاعد اختبارات الفصل الأول
منطقة الباحة
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين
أبرز المواد
 تعليم القصيم يستعد لاختبارات أكثر من 150 ألف طالب وطالبة
منطقة القصيم
 السويد.. السجن لعراقي أدين بالتجسس لصالح إيران
أبرز المواد
 الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم حرب في فلسطين
أبرز المواد
 مركز الحوار العالمي ومنظمة التعاون الإسلامي ينظمان ورشة عمل دولية في جاكرتا
أبرز المواد
البطن الكبير.. مؤشر على هذه الأمراض القاتلة

البطن الكبير.. مؤشر على هذه الأمراض القاتلة

أبرز المواد
“سامسونج” على طريق توفير كاميرات بدقة “غير مسبوقة”

“سامسونج” على طريق توفير كاميرات بدقة “غير مسبوقة”

أبرز المواد
ارتفاع ضغط الدم “الخفي”.. سلوك يومي يهدد الملايين

ارتفاع ضغط الدم “الخفي”.. سلوك يومي يهدد الملايين

أبرز المواد
لبنان.. مواجهات بين الأمن ومتظاهرين رافضين لتكليف دياب

لبنان.. مواجهات بين الأمن ومتظاهرين رافضين لتكليف دياب

أبرز المواد

البطن الكبير.. مؤشر على هذه الأمراض القاتلة

البطن الكبير.. مؤشر على هذه الأمراض القاتلة
http://almnatiq.net/?p=812233
المناطق - الرياض

أوردت مجلة “أبوتيكن أومشاو” الألمانية، أن محيط البطن الكبير يدق ناقوس الخطر، حيث يرتفع معه خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الدهون، التي تتراكم في الكبد والبنكرياس، تُعيق إنتاج هرمون الأنسولين، الذي يعمل على خفض مستوى السكر بالدم، كما أن الخلايا الدهنية تتسبب في إفراز هرمونات ومواد ضارة بالجسم، والتي تتسبب على سبيل المثال في تكلس الأوعية الدموية.

وأضافت “أبوتيكن أومشاو” أن محيط البطن يدق ناقوس الخطر بدءا من 94 سنتيمترا لدى الرجال، وبدءا من 80 سنتيمترا لدى النساء.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الأشخاص، الذين يكون محيط البطن لديهم كبيرا، العمل على خفض كتلة الجسم الكلية بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة، وذلك من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

روابط ذات صلة

“سامسونج” على طريق توفير كاميرات بدقة “غير مسبوقة”

“سامسونج” على طريق توفير كاميرات بدقة “غير مسبوقة”
ارتفاع ضغط الدم “الخفي”.. سلوك يومي يهدد الملايين

ارتفاع ضغط الدم “الخفي”.. سلوك يومي يهدد الملايين
لبنان.. مواجهات بين الأمن ومتظاهرين رافضين لتكليف دياب

لبنان.. مواجهات بين الأمن ومتظاهرين رافضين لتكليف دياب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*