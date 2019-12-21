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أفضل أماكن العمل في 2019.. ليس بينها أبل ولا فيسبوك ولا جوجل

أفضل أماكن العمل في 2019.. ليس بينها أبل ولا فيسبوك ولا جوجل
http://almnatiq.net/?p=812234
المناطق - الرياض

كشف تقرير جديد لوكالة «بلومبيرغ»، أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل: فيسبوك وألفابت، لم تعد بين أماكن العمل المفضلة لدى الموظفين، فبعدما كان يُنظر إليها على أنها من أفضل الأماكن للعمل، خرجت شركات وادي السيليكون من المنافسة ولم تنضم لقائمة «أفضل 10 أماكن للعمل» في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لتصنيفات موقع «غلاس دور» Glassdoor السنوية.

وحصلت شركة «هبسبوت» الأمريكية للبرمجيات السحابية، على المركز الأول، واحتلت كل من شركتي «دوكساين» و«ألتيميت سوفت وير»، المركز الـ 3 والـ 8 على التوالي.

وفي حين حصلت شركة «فيسبوك» على لقب «أفضل مكان للعمل» 3 مرات في السنوات الـ 10 الماضية، إلا أنها هذا العام، احتلت المركز الـ 23، ويعد هذا المركز هو الأقل للشركة منذ انضمامها للمرة الأولى للقائمة في عام 2011، واختيارها كـ «أفضل مكان عمل».

ويأتي تقييم هذا العام، بعدما حلت فيسبوك، التي يقع مقرها في مدينة «مينلو بارك» بولاية كاليفورينا، في المركز الـ 7 العام الماضي.

واحتلت شركة قوقل المركز الـ 11 في قائمة هذا العام، وذلك على عكس السنوات السابقة، إذ احتلت المركز الأول في 2015، وجاءت في المركز الـ 10 في الأعوام الـ 8 السابقة.

وإضافة إلى فيسبوك وقوقل، جاءت شركة مايكروسوفت في المركز الـ 21، على عكس العام الماضي، إذ حلت في المركز الـ 34.

وشهدت شركة أبل تراجعا كبيرا، إذ جاءت في المركز الـ 84، بينما كان وضع شركة أمازون كارثيا أكثر، إذ فشلت في الانضمام للقائمة وعلى مدار 12 عاما على التوالي.

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