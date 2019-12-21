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علماء يثبتون خطر النوم في النهار

علماء يثبتون خطر النوم في النهار
http://almnatiq.net/?p=812235
المناطق - الرياض

توصل علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في ووهان بالصين، إلى استنتاج يفيد، بأن الأشخاص الذين ينامون في النهار، أو يغفون أكثر من 9 ساعات في الليل معرضون للإصابة بجلطة دماغية.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن العلماء أجروا تجربة استمرت 6 سنوات، شارك فيها 31.7 ألف شخص، لم يسبق أن أصيبوا بجلطة دماغية أو مشكلات صحية أخرى.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه الباحثون 8% من المشتركين في التجربة كانوا ينامون 90 دقيقة وأكثر في النهار. و24% ينامون تسع ساعات وأكثر في اليوم. وقد ظهر أن هؤلاء أصيبوا بالجلطة الدماغية أكثر من الذين كانوا ينامون 7-8 ساعات في اليوم بنسبة 23%، في حين أن الذين ينامون ليلا ونهارا ارتفعت هذه النسبة إلى 85%.

ويذكر أن العالم الروسي ميخائيل بولويكتوف، من أكاديمية سيتشينوف الطبية، قد دحض الوهم الشائع، بأن النوم الطويل أيام العطل، يعوض التعب والإرهاق وقلة النوم خلال الأسبوع، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

ووفقا له، قد يصبح النوم لفترة أطول في أيام العطل، سببا للإصابة بأمراض خطيرة من بينها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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