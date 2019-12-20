الصين والبرازيل تطلقان قمرا صناعيا لمراقبة “رئة الأرض”

الصين والبرازيل تطلقان قمرا صناعيا لمراقبة “رئة الأرض”

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الصين والبرازيل تطلقان قمرا صناعيا لمراقبة “رئة الأرض”

الصين والبرازيل تطلقان قمرا صناعيا لمراقبة “رئة الأرض”
http://almnatiq.net/?p=812250
المناطق - الرياض

أطلقت الصين والبرازيل اليوم، قمراً صناعياً لمراقبة الأرض، في إطار برنامج مشترك يهدف إلى تعاون أوسع نطاقاً بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة.
وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن القمر الصناعي الصيني – البرازيلي” 4إيه” أُطلق على متن الصاروخ لونج مارش 4-بي من إقليم شانشي في شمال الصين.
وأضافت أن هذا القمر هو السادس في البرنامج الصيني – البرازيلي لتطوير أقمار صناعية لمراقبة موارد الأرض الذي بدأ في 1988، وجرى تصميم هذه الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض من المدار للاستخدامات غير العسكرية.
وأفادت “شينخوا” أن القمر الصناعي “4إيه” سيدعم جهود الحكومة البرازيلية لمراقبة غابة الأمازون المطيرة التي تعد بمثابة رئة للأرض والتغيرات التي تطرأ على بيئة البلد.

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