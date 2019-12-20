مركز الأبرار للتدريب يقدم مبادرة اجتماعية بالطائف

عادل الزهراني - الطائف

في بادرة اجتماعية قدم مركز الأبرار للتدريب التابع لجمعية الأبرار الخيرية بالطائف دورة تدريبية تستهدف الآباء والأمهات لتكسبهم المعارف العلمية والمهارات العملية في مواجهة التقنيات الحديثة المتداولة في أيادي الأبناء تحت مسمى “أولادي والتقنيات الحديثة” قدمها الدكتور خالد الحليبي بفندق اريديوم ولقد شهدت الدورة حضورا كبيرا من قبل الرجال والنساء من المربين والمهتمين بهذا الجانب الحيوي في المحافظة على الناشئة وحمايتهم من أضرار وأخطار الأجهزة والشاشات والتطبيقات والألعاب .

كما صرح الدكتور حاتم القرشي رئيس مجلس إدارة جمعية الأبرار الخيرية بالطائف أن هذة المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والتأهيلية التي يقدمها مركز الأبرار للتدريب للمستفيدين ولعموم أبناء مجتمع الطائف ،

كما عبر عن شكره وتقديره لمركز التنمية الاجتماعية بالطائف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارة فندق اريديوم ومقدم الدورة الدكتور خالد الحليبي والراعي الرسمي لهذة الدورة مؤسسة علي الثنيان وأخوانه الخيرية على تظافر الجهود وتكامل الأدوار إسهاما في تحقيق التنمية المستدامة لبلادنا الغالية .

من جانب آخر أشاد عدد من المشاركين في هذا الدورة بما حصلوا عليه من الفائدة مثمنين لمركز الأبرار للتدريب حسن التنظيم والترتيب ومتمنين تكرار مثل هذه الدورة المفيدة .