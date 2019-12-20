د. التويجري يكرم الغنام بوسام التميز

شاجع الدوسري - الرياض :

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، مؤخراً رئيس قسم التدقيق و المتابعة بإدارة الإلتزام في “صحة الرياض” الاستاذ /صالح بن محمد الغنام تقديرا لجهوده التي بذلها خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور عدد من القياديين ب”صحة الرياض” .

وكان د. التويجري ، أشاد خلال رعايته حفل تكريم المتميزين بصحة الرياض بالكوادر المتميزة الذين حققوا الأدوار المنوطة بهم بكل بأداء متميز ، مشيرا الى ان هذا التكريم ، يأتي حرصا من “صحة الرياض” على تقدير جهود المميزين ، مضيفاً بأن هذا التميز يجب ان يكون لها بعداً ايجابيا على رضى المرضى المراجعين للمنشآت الصحية.

وقال د. التويجري : أن “صحة الرياض” لديها من الكفاءات المميزة التي تسعى الى رفع جودة الأداء ، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى ، متمينا ان يكونوا على هذا النهج والتميز السنوات القادمة .

يذكر أن الحفل بتنظيم ادارة التواصل الداخلي بالمديرية .