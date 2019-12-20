د. التويجري يكرم الغنام بوسام التميز

د. التويجري يكرم الغنام بوسام التميز

منطقة الرياض
دور وإنجازات البرنامج الوطني لصحة العين و مكافحة العمى بصحة الرياض خلال ٢٠١٩

دور وإنجازات البرنامج الوطني لصحة العين و مكافحة العمى بصحة الرياض خلال ٢٠١٩

منطقة الرياض
مركز الأبرار للتدريب يقدم مبادرة اجتماعية بالطائف

مركز الأبرار للتدريب يقدم مبادرة اجتماعية بالطائف

منطقة مكة المكرمة
من ترامب إلى الفيفا.. تنبؤات “ذا سيمبسونز” المذهلة

من ترامب إلى الفيفا.. تنبؤات “ذا سيمبسونز” المذهلة

أبرز المواد

د. التويجري يكرم الغنام بوسام التميز

د. التويجري يكرم الغنام بوسام التميز
http://almnatiq.net/?p=812259
شاجع الدوسري - الرياض :

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، مؤخراً رئيس قسم التدقيق و المتابعة بإدارة الإلتزام في “صحة الرياض” الاستاذ /صالح بن محمد الغنام تقديرا لجهوده التي بذلها خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور عدد من القياديين ب”صحة الرياض” .
وكان د. التويجري ، أشاد خلال رعايته حفل تكريم المتميزين بصحة الرياض بالكوادر المتميزة الذين حققوا الأدوار المنوطة بهم بكل بأداء متميز ، مشيرا الى ان هذا التكريم ، يأتي حرصا من “صحة الرياض” على تقدير جهود المميزين ، مضيفاً بأن هذا التميز يجب ان يكون لها بعداً ايجابيا على رضى المرضى المراجعين للمنشآت الصحية.
وقال د. التويجري : أن “صحة الرياض” لديها من الكفاءات المميزة التي تسعى الى رفع جودة الأداء ، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى ، متمينا ان يكونوا على هذا النهج والتميز السنوات القادمة .
يذكر أن الحفل بتنظيم ادارة التواصل الداخلي بالمديرية .

روابط ذات صلة

دور وإنجازات البرنامج الوطني لصحة العين و مكافحة العمى بصحة الرياض خلال ٢٠١٩

دور وإنجازات البرنامج الوطني لصحة العين و مكافحة العمى بصحة الرياض خلال ٢٠١٩
لمدة ثلاثة أيام.. مستشفى الدلم يدشن عيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي

لمدة ثلاثة أيام.. مستشفى الدلم يدشن عيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي
أمير الرياض يصدر ٢١ قرارًا بتكليف ونقل عدد من المحافظين ورؤساء المراكز

أمير الرياض يصدر ٢١ قرارًا بتكليف ونقل عدد من المحافظين ورؤساء المراكز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*