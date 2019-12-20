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رأس إجتماع الفريق التنفيذي للأندية

مدير تعليم وادي الدواسر يؤكد على تفعيل المشاركة المجتمعية في أندية الأحياء

مدير تعليم وادي الدواسر يؤكد على تفعيل المشاركة المجتمعية في أندية الأحياء
http://almnatiq.net/?p=812278
وادي الدواسر - فالح الدوسري

عقد سعادة مدير التعليم رئيس الفريق التنفيذي لأندية مدارس الحي في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري اجتماعًالأعضاء الفريق التنفيذي وذلك بحضور ممثل أندية الحي من مشرفين ومتابعين ( بنين ، وبنات ) يوم الثلاثاء 20 / 4 / 1441 بمقر قاعة الملكعبدالله بالإدارة .

حيث أكد الدكتور أحمد العُمري لتفعيل المشاركة المجتمعية بالأندية والعناية بالأنشطة والبرامج والمسابقات والدورات التي تلبي احتياجاتأعضاء الأندية والطلاب واستقطاب أهالي الحي وتشكيل فرق العمل لتنفيذ هذه البرامج المخصصة للإدارة وفق ما ورد في الإطار المنظم ،بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 للوصول لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف لبناء مجتمع سعودي واعي ، مقدماً شكره لممثلي ومشرفي الأندية ” بنين و بنات ” على ما قدمو خلال الفتره الماضية ، وفق رؤية ورسالة واهداف أندية الحي .

من جانبه أوضح ممثل أندية الحي ” البنين ” رئيس النشاط الطلابي في ادارة تعليم وادي الدواسر شارع آل وديان انه سيتم تنفيذ خلالالأيام القادمة ثلاث برامج هادفة ومتنوعة تستهدف المجتمع كافة ، منها مهرجان للبنين و آخر للبنات و عدد من المسابقات والدورات والبرامجعلى مستوى محافظة وادي الدواسر والسليل ، و التي تعود بالنافع و الفائدة لأبناء وبنات الأحياء .

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