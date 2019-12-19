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نائب وزير الاسكان يطلع على مشاريع اسكان جمعية البر بالعارضة

نائب وزير الاسكان يطلع على مشاريع اسكان جمعية البر بالعارضة

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نائب وزير الاسكان يطلع على مشاريع اسكان جمعية البر بالعارضة

نائب وزير الاسكان يطلع على مشاريع اسكان جمعية البر بالعارضة
http://almnatiq.net/?p=812282
العارضة - فضة عطيف

زار نائب وزير الاسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير ووكيل الوزارة المهندس حسن الحازمي ومدير والشركة الوطنية للاسكان محمد البطي والوفد المرافق لهم أمس ، جمعية البر الخيرية بالعارضة للاطلاع على مشاريع الاسكان في الجمعية.
وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسين هامل الحريصي ونائب الرئيس الاستاذ عطية الدوشي ومسؤول السكن الأستاذ خالد الجابري وعدد من رؤساء ادارات الجمعية .
حيث ألقى رئيس الجمعية كلمة رحب فيها بالضيوف ثم تم استعرض منجزات الجمعية في السكن وعرض مادة مرئية عن مشروع المجمع التنموي بالحميراء المكون ٥٥ وحدة ومرافقه التنموية . ومشروع الصفيح المكون من ٨١ فلة الذي انجزته على مستوى المنطقة خلال ستة اشهر  .

عقب ذلك قدم رئيس مجلس الجمعية  الحريصي شرحا مفصلا عن مشاريع الجمعية المقبلة التي تطمح الجمعية بإنشاءها بالشراكة مع وزارة الإسكان ، وجرى خلال الزيارة مناقشة المعوقات التي تعيق إنجاز بعض المشاريع وسبل تجاوزها .
واضاف الحريصي ان الجمعية تسعى لتوفير السكن المناسب الذي يستهدف فئة غالية بالمجتمع.
واختتم الحريصي حديثه بشكر منسوبي وزارة الاسكان على هذه الزيارة التي تعكس الاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ،  بالمواطنين وسبل توفير الحياة الكريمة لهم .

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