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إصابتين في حادث مروري بالباحة

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إصابتين في حادث مروري بالباحة

إصابتين في حادث مروري بالباحة
http://almnatiq.net/?p=812286
المناطق - الباحة
صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بانه وقع حادث بعد منتصف الليل ونتج عنه إصابتين .
 مشيرا  بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 1:14 صباح اليوم الجمعة عن حادث تصادم الموقع بعد إشارة الزرقاء باتجاه الباحة
وتم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع أتضح وجود إصابتين تم التدخل إلاسعافي لهم والتعامل معها اسعافياً وكان وضع الإصابات اصابه بسيطه واصابه خطيره وتم نقلهم إلى  مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج اللازم .

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