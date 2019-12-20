احدث الأخبار

دياب: الحريري قدم كل التعاون وحكومة لبنان خلال 6 أسابيع
أبرز المواد
 إحصائية: سكان العالم يبلغون 75.‏7 مليار نسمة بحلول العام الجديد
أبرز المواد
 المملكة تستضيف الاجتماع الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 22 الأحد القادم
أبرز المواد
 مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 2,212,690 تأشيرة عمرة ونحو 1,782,554 معتمرا يصلون إلى المملكة
أبرز المواد
 الراجحي المالية: 500 مليار ريال قيمة القروض العقارية المرتقبة
أبرز المواد
 إصابتين في حادث مروري بالباحة
منطقة الباحة
 نائب وزير الاسكان يطلع على مشاريع اسكان جمعية البر بالعارضة
منطقة جازان
 مدير تعليم وادي الدواسر يؤكد على تفعيل المشاركة المجتمعية في أندية الأحياء
منطقة الرياض
 ” آل هقشه ” قائدًا للقوه الخاصة لأمن الطرق بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 قرقاش: لا نهضة للعالم الإسلامي بغياب بلاد الحرمين والأزهر
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 المعيقلي في خطبة الجمعة: أعظم ما يعده العبد، للقاء الله تعالى، هو توحيده وافراده بالعبادة، فكلمة التوحيد، هي أعلى شُعب الإيمان، وأثقلُ شيءٍ في الميزان
أبرز المواد
دياب: الحريري قدم كل التعاون وحكومة لبنان خلال 6 أسابيع

دياب: الحريري قدم كل التعاون وحكومة لبنان خلال 6 أسابيع

أبرز المواد
إحصائية: سكان العالم يبلغون 75.‏7 مليار نسمة بحلول العام الجديد

إحصائية: سكان العالم يبلغون 75.‏7 مليار نسمة بحلول العام الجديد

أبرز المواد
المملكة تستضيف الاجتماع الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 22 الأحد القادم

المملكة تستضيف الاجتماع الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 22 الأحد القادم

أبرز المواد
مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 2,212,690 تأشيرة عمرة ونحو 1,782,554 معتمرا يصلون إلى المملكة

مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 2,212,690 تأشيرة عمرة ونحو 1,782,554 معتمرا يصلون إلى المملكة

أبرز المواد

دياب: الحريري قدم كل التعاون وحكومة لبنان خلال 6 أسابيع

دياب: الحريري قدم كل التعاون وحكومة لبنان خلال 6 أسابيع
http://almnatiq.net/?p=812303
المناطق - وكالات

التقى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، حسان دياب، في بيت الوسط رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري. وقال دياب بعد اللقاء إن الحريري قدَّم كل التعاون، مشيراً إلى أنه سيعمل على تأليف حكومة اختصاصيين ومستقلين، “وسنعمل جميعنا كفريق عمل واحد لحل الأمور”.

وأوضح دياب أن “دار الفتوى هي بيت الجميع، وعند الانتهاء من الجولة سأتوجه إليها”.

وبعد لقائه رئيس الحكومة السابق، سليم الحص، قال دياب: “أتفهّم وجع المتظاهرين ومطالبهم ولكن عليهم أن يمهلونا فرصة وجميعنا سنكون فريق عمل واحدا، بغض النظر عن التوجهات”.

وكان دياب حدد ملامح تشكيلته الوزارية المقبلة بشخصيات متخصصة ومستقلة، واعداً بأن ترى الحكومة النور في فترة لا تتجاوز ستة أسابيع.

دياب وفي أول حديث للدوتشي فيلا عربية أعرب عن تصوراته بشأن تشكيلته الوزارية وبرنامجها المرتقب على ضوء أوضاع لبنان المعقدة.

وفي سؤال بشأن الاستجابة لمطالب المحتجين قال دياب: “نحن بحاجة إلى معالجة أمور عديدة، لاسيما تنمية قطاعات متعددة منها الصناعي والزراعي. لكي نفعل هذه القطاعات، ونحن بحاجة إلى النظر بشكل تفصيلي لطبقة الفقراء في لبنان، يبدو لي أن الإحصاءات تشير إلى أن خط الفقر قد ارتفع في لبنان لحد 40%. نحن بحاجة إلى معالجة سريعة لظاهرة الفقر”.

ورداً على سؤال بشأن مطلب المحتجين إزاء حكومة جديدة من مختصين، أي حكومة تكنوقراط، قال دياب إن هدفه أن تكون هناك حكومة اختصاصيين وفي نفس الوقت يكونون مستقلين لكي تتم معالجة كل الأمور الحياتية المهمة والمعيشية. ويعتقد دياب أن هناك رغبة لدى جميع القوى السياسية للتعاون مع الحكومة القادمة.

وتابع: “نريد تشكيل حكومة مميزة لا تشبه حكومات سابقة، إن كان على صعيد نسبة الاختصاصات المشاركة فيها أو على صعيد نسبة مشاركة النساء، دون نسيان التوازنات المعروفة”.

وبشأن مخاوف شرائح لبنانية من فرض عقوبات أميركية على البلد، قال دياب: “أعتقد أن الأميركيين عند تأليف حكومة بهذا الشكل سيدعمونها، لأنها حكومة هدفها إنقاذ الوضع في لبنان، ولا أرى مشكلة، بالعكس أتوقع دعماً كاملاً، إذا رأوا حكومة تسعى للاستجابة لمطالب وهموم الناس”.

حسان دياب

وبشأن الانتقادات التي أشارت إلى أن الحكومة القادمة ستكون تابعة لحزب الله، قال دياب “إن ذلك أمر سخيف، لأن الحكومة الجديدة ستكون وجه لبنان ولن تكون حكومة فئة سياسية من هنا وهناك”. وكرر مجدداً أن الحكومة القادمة ستكون حكومة اختصاصيين بامتياز.

وبشأن الفترة الزمنية اللازمة لترى حكومته النور، قال دياب إن “الحكومات السابقة في العقد الأخير استغرقت سنة لتشكيلها، وأنا أسعى لتأليف حكومة في غضون أربعة أسابيع أو في فترة لا تتجاوز ستة أسابيع”.

روابط ذات صلة

إحصائية: سكان العالم يبلغون 75.‏7 مليار نسمة بحلول العام الجديد

إحصائية: سكان العالم يبلغون 75.‏7 مليار نسمة بحلول العام الجديد
المملكة تستضيف الاجتماع الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 22 الأحد القادم

المملكة تستضيف الاجتماع الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 22 الأحد القادم
مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 2,212,690 تأشيرة عمرة ونحو 1,782,554 معتمرا يصلون إلى المملكة

مؤشر العمرة الأسبوعي : إصدار 2,212,690 تأشيرة عمرة ونحو 1,782,554 معتمرا يصلون إلى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*