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فيديو .. قصة سجين قاده الطمع إلى السجن

فيديو .. قصة سجين قاده الطمع إلى السجن
http://almnatiq.net/?p=812309
المناطق - متابعات

بعدما قبع عبدالله خلف القضبان أدرك أن الحياة السعيدة لا تعني أن يكون لديك الملايين في البنوك والسيارات الفارهة لكنها تكمن في وظيفة محترمة تدرّ دخلًا محترمًا وزوجة صالحة وسيارة متوسطة الحال.

عبدالله أدرك الحقيقة المرة مؤخرًا بعدما عانى مرارة السجن، فمنذ أن قرر ترك الحياة البسيطة والبحث عن الملايين بدأت رحلة المتاعب.

ونشر سناب وزارة الداخلية مقطع فيديو يتضمن جانبًا من قصة السجين الذي تعرف على موظف بإحدى شركات السيارات وعرض عليه الموظف أن يقرضه بعض المال ليوسع تجارته، لكن رياح الطمع قادت سفينة عبدالله إلى غياهب السجن.

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