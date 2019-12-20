دورات تدريبية لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمحافظة البدع

تبوك - علي العميري

تنظم وحدة الخدمات الشاملة بمحافظة البدع التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك بعد غدٍ بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة دورات تدريبية تستهدف أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من الجنسين وذلك بمقر الوحدة بمدينة البدع.

وأوضح مدير وحدة الخدمات الشاملة بمحافظة البدع فواز أبو طقيقه أن هذه الدورات التي تستمر على مدى خمسة أيام سوف تشمل دورة في اساسيات اللغة الإنجليزية ودورة في إدارة الفعاليات والمهرجات مشيراً إلى تنظيم هذه الدورات يأتي في إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين أبناء وبنات مستفيدي الضمان من العمل في القطاع الخاص ومساندتهم في التحول من الرعوية إلى التنموية واندماجهم في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش لتحقيق تنمية مستدامة لمجتمع فعال ومزدهر.

ودعا الراغبين من أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من الجنسين في الالتحاق بتلك الدورات والاستفادة منها بالحضور لمقر الوحدة والتسجيل.