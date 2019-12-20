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الوفد السعودي يختتم مشاركته بمعرض أغادير

الوفد السعودي يختتم مشاركته بمعرض أغادير

منطقة تبوك

الوفد السعودي يختتم مشاركته بمعرض أغادير

الوفد السعودي يختتم مشاركته بمعرض أغادير
http://almnatiq.net/?p=812316
تبوك - فايز السميري:
اختتم الوفد السعودي مشاركته بمعرض أكادير آرت فير الدولي بمدينة أغادير بدولة المغرب وكعادة المشاركات السعودية التي امتازت بالحضور النوعي والمشاركة الفاخرة خارجياً .
وتحت شعار السينما وحوار الحضارات انطلق الملتقى بدورته الثالثة
خلال الفترة الممتدة مابين 16 – 18 ديسمبر والذي رافقه مهرجان السينما الفني .
وعن مشاركة السعودية أعرب المنسق العام للمعرض د . أحمد الحربي ( عضو اللجنة العليا بالمعرض ) عن سعادته الغامرة للمشاركة في هذا المعرض والذي يشكل مجالاً خصباً لإظهار الفن المعاصر والإعتزاز بالمشاركات الخارجية وذلك مع ظهور عالمية الفنان السعودي والذي أصبح ينافس بأعمالة عالميًا عبر الساحة الفنية وذلك نتيجة اختلاطه واكتسابه خبرات في المشاركة بالمعارض الدولية .
 ومثل السعودية اثنا عشر فنان وفنانة يتقدمهم الدكتور فؤاد مغربل والتشكيلي محمد عسيري
وقدم المعرض عدة برامج بالملتقى منها ( الرسم – التصوير الفوتوغرافي – النحت – الخط العربي – الفيلم القصير ) وضم في جنباته العديد من البرامج التفاعلية التي اضافت للمعرض صبغة فنية عالمية .
وعبرت رئيسة الجمعية المنظمة الفنانة: نجاة الباز ، عن اعتزازها بالمشاركة السعودية والتي تدعم الحراك الثقافي ، وداعمة للمكانة التي يستحقها الفنان في كل أقطار العالم .
وعبر الزميل عبدالله زعير مدير المركز الإعلامي للوفد السعودي عن شكره وتقديره لتلك الحفاوة والإستقبال الجميل الذي حضي به الوفد السعودي المشارك  وعن اعتزازه بتلك المشاركة والتظاهرة العالمية وذلك لكون الفن صلة بين شعوب العالم وعرس ثقافي تلتقي بها حضارات العالم .
وصاحب حفل الختام برنامج ثقافي في تظاهر ومواكبة للفنون والسينما وتم عرض عدة فنون شعبية فلكلورية وعروض لأفلام قصيرة وتم تكريم الوفود المشاركة بنهاية الملتقى .

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