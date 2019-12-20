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البرازيل تمنح عبدالله طوله وسامًا رفيعًا تقديرًا لدوره في تعزيز العلاقات مع المملكة

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البرازيل تمنح عبدالله طوله وسامًا رفيعًا تقديرًا لدوره في تعزيز العلاقات مع المملكة

البرازيل تمنح عبدالله طوله وسامًا رفيعًا تقديرًا لدوره في تعزيز العلاقات مع المملكة
http://almnatiq.net/?p=812330
المناطق - واس

مُنح المستشار عبدالله بن خالد طوله، وسام ( Merito Tamandare ) الذي يُعد من الأوسمة الرفيعة في البرازيل، وذلك إنفاذا لتوجيه فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، تقديرًا لما قدمه من خدمات وأعمال في تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبرازيل.
وتسلم المستشار عبدالله طوله الوسام من سفير البرازيل لدى المملكة المتحدة فريد أرودا، بحضور المندوب الدائم لجمهورية البرازيل لدى المنظمة البحرية الدولية الأدميرال إيدواردو سانتوس ، وعدد من منسوبي سفارة المملكة في بريطانيا، وسفراء معتمدين لدى بريطانيا.
وأوضح المندوب الدائم لجمهورية البرازيل لدى المنظمة البحرية الدولية الأدميرال إيدواردو سانتوس أن منح الوسام جاء تقديرًا لجهود عبدالله طوله في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين، مبينًا أنه تم طلب الترشيح لنيل هذا الوسام من لجنة مختصة في البرازيل في شهر يوليو الماضي.
من جهته أعرب المستشار عبد الله طوله عن تقديره لفخامة جمهورية البرازيل على هذا التكريم، منوهًا بعمق العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة والبرازيل في ظل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وفخامة الرئيس جايير بولسونارو.
كما نوّه بمجالات التعاون المشتركة بين البلدين في عدد من المنظمات الدولية مثل : المنظمة البحرية الدولية، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقيه الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030م، التي انطلقت من مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2012م.

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