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إسبر: نعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط

إسبر: نعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=812333
المناطق - وكالات

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، إن بلاده تعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط.

وأضاف إسبر في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن تركيا حليفة الولايات المتحدة في الناتو، ولن تحصل على مقاتلة F-35.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في تصريح سابق الخميس إن “سياسة المهادنة لا تنفع مع النظام الإيراني”، مؤكداً أن “الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب اتخذت نهجاً مختلفاً تماماً وستقف مع الشعب الإيراني”.

وندد بومبيو أثناء حديثه في ندوة في وزارة الخارجية الأميركية الخميس، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بالقمع العنيف ضد المتظاهرين في إيران.

كما أعلن أن القيود التي فرضت اليوم على التأشيرة لأفراد أسر المسؤولين الإيرانيين كانت لتورطهم في قمع الاحتجاجات السلمية.

وخاطب وزير الخارجية الأميركي الإيرانيين بالقول: “أميركا تسمعكم، أميركا تدعمكم، أميركا تقف معكم. نحن نفعل ذلك من أجل الحرية، من أجل كرامة الإنسان، من أجل الاحترام”.

وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين سمعتهما سيئة، هما محمد مقيسة وأبو القاسم صلواتي، بسبب دورهما في القمع وانتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين فضلاً عن دورهما في إصدار الأحكام ضد المواطنين الأميركيين المحتجزين.

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