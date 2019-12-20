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هيئة السياحة” تُحفز الإعلاميين بمسابقة “تحدي الأحساء الإعلامي”

هيئة السياحة” تُحفز الإعلاميين بمسابقة “تحدي الأحساء الإعلامي”
http://almnatiq.net/?p=812336
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن مسابقة “تحدي الأحساء الإعلامي”، المتخصصة في “الإعلام السياحي”، لأفضل الأعمال الإعلامية التي تتناول “الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019” محليًا وعربيًا.
وتأتي هذه الجائزة على هامش اجتماع الدورة 22 للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالأحساء، الذي سيقام خلال الفترة من 22 – 23 من ديسمبر الجاري.
وتهدف مسابقة “تحدي الأحساء الإعلامي” إلى إظهار الأنماط السياحية والإرث الحضاري والإنساني الذي تتميز به “الأحساء” والممتد لأكثر من 5 آلاف سنة، وتأتي ضمن رسالة هيئة السياحة ورؤيتها الاستراتيجية، وتحقيق مستهدفات برنامجي رؤية 2030 التنفيذية “جودة الحياة”، و”تعزيز الشخصية الوطنية”، لتحفيز الصحافيين المحليين و العرب على تقديم أفضل محتوى إبداعي في مختلف المنصات الإعلامية، يُبزر مكانة الأحساء “عاصمة السياحة العربية 2019″، خصوصًا، والمملكة على وجه العموم كوجهة سياحية تراثية عربيًا وعالميًا.
وحددت لجنة تحكيم المسابقة، الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، آخر موعد لاستلام المشاركات عبر البريد الرسمي ([email protected])، ولن تقبل أي مشاركات بعد هذا التاريخ، كما اعتمدت أربعة مجالات للمشاركة وهي : القصة الصحفية الورقية والرقمية، والقصة التلفزيونية، والصورة الفوتوغرافية، ومقاطع الفيديو/صحافة الموبايل”، على أن تُعلن أسماء الفائزين في حساب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتويتر @scthKSA في 31 ديسمبر الجاري 2019.
ووضعت لجنة تحكيم المسابقة أربعة معايير لقبول المشاركات، منها تضمين المواد الإعلامية المترشحة للرسائل الإعلامية المصاحبة للاجتماع الوزاري العربي السياحي، وإظهار بُعد السياحة التراثية للأحساء، وتسليط الضوء على المملكة كوجهة سياحية تراثية عربيًا وعالميًا، والمعيار الثالث ترويج الأحساء “عاصمة السياحة العربية 2019″، والرابع إبراز الجهد الاستقصائي المعلوماتي في المواد السياحية المقدمة.
وأكدت أمانة الجائزة، ضرورة التزام المشاركين بالمعايير والضوابط التي وضعتها لجنة التحكيم ومن ذلك إرسال المشاركات «الصحافية» المكتوبة بصيغة امتداد pdf مع رابط المادة المنشورة، وبالنسبة “للصور الفوتغرافية” فتُقدم بصيغة امتداد PNG، مع رابط الجهة الناشرة، وبالنسبة للمشاركات التلفزيونية ومقاطع الفيديو، فيلزم رفعها على اليوتيوب وإرسال رابط المشاركة، مع إرسال البيانات الشخصية والمهنية.

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