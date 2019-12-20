زلزال يضرب أفغانستان وباكستان والهند

المناطق - وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات، أفغانستان وباكستان، بعد ظهر الجمعة، كما أعلن المرصد الأميركي لرصد الزلازل ما دفع بالسكان للنزول الى الشوارع في إسلام أباد وكابول.

وحدد مركز الزلزال على بعد 51 كم جنوب غرب جورم، بشمال أفغانستان، وعمقه اكثر من 200 كم، كما أضاف المرصد.

وفي العاصمتين هرع السكان الى الشوارع حين شعروا بالزلزال لكن لم يسجل وقوع أضرار.

وشعر السكان حتى في العاصمة الهندية نيودلهي بالزلزال، كما أفاد شهود فيما خرج بعض سكان لاهور مذعورين إلى الشوارع ونزلوا من سياراتهم.

وحدد مركز الزلزال في منطقة جبلية نائية في ولاية بادخشان في شمال شرق افغانستان.

وقدر المرصد وقوع خسائر اقتصادية محدودة من الزلزال لكن “ليس ضحايا أو أضرار”.