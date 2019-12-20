احدث الأخبار

فرنسا.. غرامة “ضخمة” على غوغل بسبب الإعلانات
أبرز المواد
 أمريكا تسحب السودان من لائحتها السوداء الخاصة بحرية المعتقد
أبرز المواد
 “أبناؤنا والاختبارات” .. محاضرات وعظية بدعوي تبوك
منطقة تبوك
 الفتح يصل للنقطة الـ 8 بريمونتادا الحزم
أبرز المواد
 زلزال يضرب أفغانستان وباكستان والهند
أبرز المواد
 الجيش الليبي يكشف مواقع إنزال الجنود الأتراك.. ويتوعد بالاستهداف
أبرز المواد
 هيئة السياحة” تُحفز الإعلاميين بمسابقة “تحدي الأحساء الإعلامي”
أبرز المواد
 إسبر: نعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 البرازيل تمنح عبدالله طوله وسامًا رفيعًا تقديرًا لدوره في تعزيز العلاقات مع المملكة
أبرز المواد
 ضبط 4369008 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 النيابة العامة : السجن 26 عاماً وغرامة 6 ملايين لمتهمي تحويلات الـ5 مليارات
أبرز المواد
 حملة أمنية في الخرج تطيح بـ (134) مخالف من بينهم عدد من الإثيوبيات
منطقة الرياض
فرنسا.. غرامة “ضخمة” على غوغل بسبب الإعلانات

فرنسا.. غرامة “ضخمة” على غوغل بسبب الإعلانات

أبرز المواد
أمريكا تسحب السودان من لائحتها السوداء الخاصة بحرية المعتقد

أمريكا تسحب السودان من لائحتها السوداء الخاصة بحرية المعتقد

أبرز المواد
“أبناؤنا والاختبارات” .. محاضرات وعظية بدعوي تبوك

“أبناؤنا والاختبارات” .. محاضرات وعظية بدعوي تبوك

منطقة تبوك
الفتح يصل للنقطة الـ 8 بريمونتادا الحزم

الفتح يصل للنقطة الـ 8 بريمونتادا الحزم

أبرز المواد

زلزال يضرب أفغانستان وباكستان والهند

زلزال يضرب أفغانستان وباكستان والهند
http://almnatiq.net/?p=812345
المناطق - وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات، أفغانستان وباكستان، بعد ظهر الجمعة، كما أعلن المرصد الأميركي لرصد الزلازل ما دفع بالسكان للنزول الى الشوارع في إسلام أباد وكابول.

وحدد مركز الزلزال على بعد 51 كم جنوب غرب جورم، بشمال أفغانستان، وعمقه اكثر من 200 كم، كما أضاف المرصد.

وفي العاصمتين هرع السكان الى الشوارع حين شعروا بالزلزال لكن لم يسجل وقوع أضرار.

وشعر السكان حتى في العاصمة الهندية نيودلهي بالزلزال، كما أفاد شهود فيما خرج بعض سكان لاهور مذعورين إلى الشوارع ونزلوا من سياراتهم.

وحدد مركز الزلزال في منطقة جبلية نائية في ولاية بادخشان في شمال شرق افغانستان.

وقدر المرصد وقوع خسائر اقتصادية محدودة من الزلزال لكن “ليس ضحايا أو أضرار”.

روابط ذات صلة

فرنسا.. غرامة “ضخمة” على غوغل بسبب الإعلانات

فرنسا.. غرامة “ضخمة” على غوغل بسبب الإعلانات
أمريكا تسحب السودان من لائحتها السوداء الخاصة بحرية المعتقد

أمريكا تسحب السودان من لائحتها السوداء الخاصة بحرية المعتقد
الفتح يصل للنقطة الـ 8 بريمونتادا الحزم

الفتح يصل للنقطة الـ 8 بريمونتادا الحزم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*