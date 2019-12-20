الفتح يصل للنقطة الـ 8 بريمونتادا الحزم

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المناطق - الرياض

حول الفتح تأخره أمام الحزم 0-1 إلى فوز بنتيجة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما الجمعة لحساب الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتظر الضيوف دقيقتين فقط لافتتاح النتيجة من هجمة مرتدة اختتمها ستراندبيرج بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأدرك الفتح التعادل سريعاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح مروان سعدان في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 85 استغل لاعب الفتح ميتشل دي فريدي كرة ارتدت من حارس الحزم ليضعها في الشباك.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الفتح لـ 8 نقاط في المركز الخامس عشر فيما توقف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

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