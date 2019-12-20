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“أبناؤنا والاختبارات” .. محاضرات وعظية بدعوي تبوك

“أبناؤنا والاختبارات” .. محاضرات وعظية بدعوي تبوك
http://almnatiq.net/?p=812352
المناطق- تبوك:

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة بدأ من الأحد القادم سلسلة من المحاضرات الوعظية والكلمات الإرشادية تحت عنوان “أبناؤنا والاختبارات” يقدمها عدد من المشائخ والدعاة في عدد من جوامع ومساجد مدينة تبوك.
وتنطلق المحاضرات بعد غد في كل من جامع الروضة وجامع سفيان الثوري وفي يوم الاثنين بجامع علي بن عقيل وجامع سالم العامري وفي يوم الثلاثاء بجامع الاندلس وجامع بلال ابن رباح، وفي يوم الاربعاء بمسجد الترمذي ومسجد عمرو ابن العاص وفي يوم الخميس بجامع الشنقيطي وبمسجد النجراني.
وتأتي هذه المحاضرات ضمن سلسلة من الكلمات الدعوية والتثقيفية التي ينظمها المركز بالتزامن مع موسم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من هذا العام.

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