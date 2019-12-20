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أمريكا تسحب السودان من لائحتها السوداء الخاصة بحرية المعتقد

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أمريكا تسحب السودان من لائحتها السوداء الخاصة بحرية المعتقد

أمريكا تسحب السودان من لائحتها السوداء الخاصة بحرية المعتقد
http://almnatiq.net/?p=812355
المناطق - وكالات

سحبت الولايات المتحدة السودان من لائحتها السوداء للدول التي “تثير قلقا خاصا” على صعيد حرية المعتقد، وذلك بفضل التقدّم الجاري في العلاقات بين البلدين منذ سقوط الرئيس عمر البشير، وفق ما أعلن، الجمعة، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

يشار إلى أن هذه اللائحة مختلفة عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، التي ترغب الحكومة السودانية في أن يتم سحب السودان منها، لإحياء الاستثمارات والاقتصاد.

وقال بومبيو إنه “جرى سحب السودان من اللائحة “بفضل الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يديرها مدنيون، للتصدي للانتهاكات الصارخة، المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد، التي وقعت في ظل النظام السابق”.

وبهذا الإعلان، انتقلت الخرطوم إلى لائحة وسطى خاصة بالدول الموضوعة “قيد المتابعة” على هذا الصعيد، بانتظار معرفة مصير التقدم المسجل.

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