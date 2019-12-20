احدث الأخبار

المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية يرحب بقرار المحكمة السويدية إدانة جاسوس إيراني
أبرز المواد
 المملكة الأولى عالميًا في “مؤشر التجارة عبر الحدود”
أبرز المواد
 جونسون يفوز بأول تصويت حول اتفاق بريكست في البرلمان
أبرز المواد
 فرنسا.. غرامة “ضخمة” على غوغل بسبب الإعلانات
أبرز المواد
 أمريكا تسحب السودان من لائحتها السوداء الخاصة بحرية المعتقد
أبرز المواد
 “أبناؤنا والاختبارات” .. محاضرات وعظية بدعوي تبوك
منطقة تبوك
 الفتح يصل للنقطة الـ 8 بريمونتادا الحزم
أبرز المواد
 زلزال يضرب أفغانستان وباكستان والهند
أبرز المواد
 الجيش الليبي يكشف مواقع إنزال الجنود الأتراك.. ويتوعد بالاستهداف
أبرز المواد
 هيئة السياحة” تُحفز الإعلاميين بمسابقة “تحدي الأحساء الإعلامي”
أبرز المواد
 إسبر: نعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 البرازيل تمنح عبدالله طوله وسامًا رفيعًا تقديرًا لدوره في تعزيز العلاقات مع المملكة
أبرز المواد
المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية يرحب بقرار المحكمة السويدية إدانة جاسوس إيراني

المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية يرحب بقرار المحكمة السويدية إدانة جاسوس إيراني

أبرز المواد
المملكة الأولى عالميًا في “مؤشر التجارة عبر الحدود”

المملكة الأولى عالميًا في “مؤشر التجارة عبر الحدود”

أبرز المواد
جونسون يفوز بأول تصويت حول اتفاق بريكست في البرلمان

جونسون يفوز بأول تصويت حول اتفاق بريكست في البرلمان

أبرز المواد
فرنسا.. غرامة “ضخمة” على غوغل بسبب الإعلانات

فرنسا.. غرامة “ضخمة” على غوغل بسبب الإعلانات

أبرز المواد

المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية يرحب بقرار المحكمة السويدية إدانة جاسوس إيراني

المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية يرحب بقرار المحكمة السويدية إدانة جاسوس إيراني
http://almnatiq.net/?p=812367
المناطق-الرياض

أعلنت مصادر سويدية اليوم الجمعة بإدانة المحكمة السويدية المتهم رغدان الخزعلى و الذي يحمل الجنسية السويدية من اصول عراقية بأعمال التجسس ضد الاحوازيين في السويد واروبا و كذلك سلمت السلطات الاماراتية الشقيقة الارهابي المطارد رضوان من اصول مغربية و الذي يحمل جنسية هولندية ومتهم باغتيال الشهيد القائد احمد مولى الاحوازي لصالح سلطات الاحتلال و الامن الايراني.
و اعتبر السيد صلاح ابو شريف الاحوازي رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية ، هذه الخطوات الاروبية و الاماراتية انتصارا للعدالة و القضية الاحوازية و داعمة للأمن و الاستقرار . مؤكدا ان السلطات الايرانية تجيش العملاء والمرتزقة و تمولهم بكل الوساىل لإسكات الاحوازيين و منع وصول صوت نضالهم للمجتمع الدولي و المؤسسات الانسانية ، مؤكدا ان حماية الاحوازيين من الإرهاب الايراني تنتهي بنهاية الاحتلال الايراني للأحواز و النظام الايراني الممول للإرهاب و المليشيات و الجرمية المنظمة في الدول العربية وبالأخص في الأراضي المحتلة للشعوب الغير فارسية في ايران و كذلك في العراق و اليمن و سوريا و لبنان و دول الخليج العربي و كذلك في اروبا و الأمريكيتين ،
هذا و اكد ابو شريف دعمه و تائيده الكامل لقرارات المحكمة السويدية و للقرار الإماراتي طالبا من المحاكم الهولندية تحقيق العدالة و كشف الحقائق للرأي العام الهولندي و الاحوازي عن كل ما يتعلق بعملية اغتيال الشهيد القائد احمد مولى الاحوازي في نوفمبر ٢٠١٧

روابط ذات صلة

المملكة الأولى عالميًا في “مؤشر التجارة عبر الحدود”

المملكة الأولى عالميًا في “مؤشر التجارة عبر الحدود”
جونسون يفوز بأول تصويت حول اتفاق بريكست في البرلمان

جونسون يفوز بأول تصويت حول اتفاق بريكست في البرلمان
فرنسا.. غرامة “ضخمة” على غوغل بسبب الإعلانات

فرنسا.. غرامة “ضخمة” على غوغل بسبب الإعلانات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*