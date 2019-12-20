أعلنت مصادر سويدية اليوم الجمعة بإدانة المحكمة السويدية المتهم رغدان الخزعلى و الذي يحمل الجنسية السويدية من اصول عراقية بأعمال التجسس ضد الاحوازيين في السويد واروبا و كذلك سلمت السلطات الاماراتية الشقيقة الارهابي المطارد رضوان من اصول مغربية و الذي يحمل جنسية هولندية ومتهم باغتيال الشهيد القائد احمد مولى الاحوازي لصالح سلطات الاحتلال و الامن الايراني.
و اعتبر السيد صلاح ابو شريف الاحوازي رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية ، هذه الخطوات الاروبية و الاماراتية انتصارا للعدالة و القضية الاحوازية و داعمة للأمن و الاستقرار . مؤكدا ان السلطات الايرانية تجيش العملاء والمرتزقة و تمولهم بكل الوساىل لإسكات الاحوازيين و منع وصول صوت نضالهم للمجتمع الدولي و المؤسسات الانسانية ، مؤكدا ان حماية الاحوازيين من الإرهاب الايراني تنتهي بنهاية الاحتلال الايراني للأحواز و النظام الايراني الممول للإرهاب و المليشيات و الجرمية المنظمة في الدول العربية وبالأخص في الأراضي المحتلة للشعوب الغير فارسية في ايران و كذلك في العراق و اليمن و سوريا و لبنان و دول الخليج العربي و كذلك في اروبا و الأمريكيتين ،
هذا و اكد ابو شريف دعمه و تائيده الكامل لقرارات المحكمة السويدية و للقرار الإماراتي طالبا من المحاكم الهولندية تحقيق العدالة و كشف الحقائق للرأي العام الهولندي و الاحوازي عن كل ما يتعلق بعملية اغتيال الشهيد القائد احمد مولى الاحوازي في نوفمبر ٢٠١٧
المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية يرحب بقرار المحكمة السويدية إدانة جاسوس إيراني
أعلنت مصادر سويدية اليوم الجمعة بإدانة المحكمة السويدية المتهم رغدان الخزعلى و الذي يحمل الجنسية السويدية من اصول عراقية بأعمال التجسس ضد الاحوازيين في السويد واروبا و كذلك سلمت السلطات الاماراتية الشقيقة الارهابي المطارد رضوان من اصول مغربية و الذي يحمل جنسية هولندية ومتهم باغتيال الشهيد القائد احمد مولى الاحوازي لصالح سلطات الاحتلال و الامن الايراني.
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