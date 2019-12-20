مدارس تعليم تبوك جاهزة لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول

المناطق- تبوك- فايز السميري:

يستهل طلاب وطالبات مراحل التعليم العام بمدارس تعليم منطقة تبوك اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1441هـ صباح الأحد المقبل وسط جاهزية منظومة العمل من الكوادر التعليمية والإدارية في الإدارة والمدارس.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أن الإدارة ومكاتب التعليم بالمحافظات والقيادات المدرسية أنهت تحضيراتها كافة لتهيئة الأجواء الملائمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بما يضمن أدائهم للاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن لجان الاختبارات في جميع المدارس والإدارات والأقسام المعنية أنهت استعداداتها كما تم اعتماد الخطط والبرامج وآليات توزيع اللجان المختصة داخل المدارس ومكاتب التعليم.

وأوضح مدير التعليم أنه تم تخصيص منظومة عمل مساندة وداعمة للميدان من مشرفين تربويين ومشرفات وإداريين وإداريات بشكل يومي لمتابعة سير أعمال الاختبارات ومعالجة أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية والمتابعة الإلكترونية، أو الاتِّصال الهاتفي أو عبر برنامج “نور”، والعمل على جمع الملاحظات ومناقشتها بشكل يومي طيلة فترة الاختبارات، مع متابعة أعمال التصحيح والرصد وإظهار النتائج، بما يساهم في تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج، من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المركزي “نور”.

ودعا المدير العام أولياء أمور الطلاب والطالبات وأسرهم إلى مواصلة دعم ومساندة دور المدارس وتكثيف الاهتمام بالطلاب والطالبات، ومتابعتهم في الجوانب السلوكية ومعرفة جدول اختباراتهم ووقت خروجهم للمحافظة عليهم من التصرفات غير الحميدة خارج ميدان المدرسة ودعمهم بالاحتياجات كافة؛ بما يخدم الأبناء والبنات ويوفر لهم البيئة الصحية الملائمة لأداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.

