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تعليم القصيم يستعد لاختبارات أكثر من 150 ألف طالب وطالبة

تعليم القصيم يستعد لاختبارات أكثر من 150 ألف طالب وطالبة

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يمثلون قرابة 1500 مدرسة ابتداءً من الصف الثالث الابتدائي

تعليم القصيم يستعد لاختبارات أكثر من 150 ألف طالب وطالبة

تعليم القصيم يستعد لاختبارات أكثر من 150 ألف طالب وطالبة
http://almnatiq.net/?p=812394
المناطق - بريدة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم كافة تجهيزاتها البشرية والفنية والتعليمية والتنسيقية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أجل وضع الضمانات والخطط البديلة التي تضمن يوماً دراسياً بدون معوقات قد تؤثر في سير الاختبارات، لأكثر من 1500 مدرسة للبنين والبنات، والتي تستقبل صباح الأحد 25–4-1441هـ ، ما يزيد عن 150 ألف طالب وطالبة؛ يمثلون طلاب الصفوف الدراسية من الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي، سيؤدون اختباراتهم في المراحل الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1441هـ .
وناقشت القيادات التعليمة بالإدارة العامة، ضمن الخطط والاستعدادات لفترة الاختبارات في اجتماع مشترك مع القيادات الأمنية بمرور المنطقة، آلية إنجاح الخطط الأمنية، في محيط مدارس البنين والبنات، ما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة، من خلال العمل التكاملي بين الجهات الحكومية.
وقد كرست لجان الاختبارات في الميدان التربوي بالمدارس، عملها في الأيام الماضية على تهيئة وتجهيز القاعات التي تكفل توفير أجواء تربوية هادئة ومناسبة لتأدية الطلاب والطالبات اختباراتهم، عقب عودة الاختبارات التحريرية للمرحلة الابتدائية ابتداءً من الصف الثالث ابتدائي.
وشكلت الإدارة العامة زيارات ميدانية، للوقوف على سير الاختبارات، وذلك من خلال الزيارات التي سيقوم بها قيادات ومشرفي ومشرفات الإدارة العامة لمساندة الميدان والوقوف على واقع المدارس وسير العمل فيها، وحصر الصعوبات التي قد تواجه قائدي وقائدات المدارس، بصورة تكشف الواقع المدرسي، وتتعرف على احتياجات الميدان التربوي، فضلاً عن الزيارات التي سيقوم بها مشرفي ومشرفات مكاتب التعليم .
وبحسب مدير إدارة الاختبارات والقبول (بنين) علي الزميع، فقد تم تشكيل فرق ميدانية من المشرفين؛ ليباشروا سير الاختبارات منذ اليوم الأول، ويتابعوا آلية إدراج الدرجات، إضافة إلى إدخال درجات التقويم المستمر للمناهج المعنية، والتأكد من الرصد أولاً بأول بالنظام المركزي «نور».
وأوضحت مديرة إدارة الاختبارات والقبول (بنات) نورة العودة، أن الاستعدادات قد تمت، وأنجزت كافة المتطلبات للجلوس على المقاعد لطالبات مدارس المنطقة لضمان أجواء تربوية وتعليمية متميزة، وتساعد على إتمام الاختبارات والحصول على النجاح والتميز.

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