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تعليم الباحة يستقبل 55 ألف طالب وطالبة على مقاعد اختبارات الفصل الأول

تعليم الباحة يستقبل 55 ألف طالب وطالبة على مقاعد اختبارات الفصل الأول
http://almnatiq.net/?p=812401
المناطق-الباحة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, استعداداتها للأعمال المتعلقة بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وهيأت السبل المناسبة لاستقبال ما يقارب 55 ألف طالب وطالبة لأداء اختباراتهم التي ستنطلق يوم الأحد القادم بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف، وذلك بغية ضمان انطلاقة ناجحة للاختبارات في مدارس البنين والبنات بالمنطقة.
وأكد المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات من إدارتي الاختبارات بنين وبنات، ومشيراً إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لتنفيذ الزيارات الميدانية تحوي العديد من الزيارات للمدير العام وللمساعدين وبمشاركة ما يقارب من 400 مشرف تربوي ومشرفة تربوية بجميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام لمتابعة سير الاختبارات والتأكد من مراعاة الأسئلة للفروق الفردية وشموليتها للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات الفنية للاختبارات، بالإضافة إلى مساعدة قادة وقائدات المدارس لتذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المنطقة.
وحث الدكتور عبدالخالق جميع الإدارات والأقسام المعنية بتسخير كافة جهودها لضمان انطلاقة مميزة لهذه الفترة من العام، حيث حرص إدارة الشؤون الصحية على إعداد خطة ميدانية منظمة لزيارة المدارس والاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب والطالبات أثناء سير الاختبارات ومتابعة ما يقدم لهم من وجبات غذائية صحية متكاملة،

فيما بثت إدارة الإعلام والاتصال العديد من الرسائل التوعوية والتوجيهية لمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات كالتوتر والقلق والخوف، وتنظيم الوقت وعادات الاستذكار الجيد

في حين شددت إدارة خدمات الطلاب على سائقي النقل المدرسي بالتواجد مبكراً لنقل الطلاب والطالبات والحرص على إيصالهم إلى مدارسهم قبل الفترة الأولى من الاختبار بوقت كاف، ومن ثم إعادتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة.

وأكد الدكتور عبدالخالق على قادة وقائدات المدارس على تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات وتوعيتهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وذلك بوضع أركان وأماكن مناسبة لحفظها بعد أداء كل اختبار، منوهاً بضرورة تسجيل كافة نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول وذلك عبر النظام المركزي “نور” ومتابعة ذلك مع (إدارة الاختبارات والقبول) بصفة دائمة.

ونوه المدير العام بما يقوم به المعلمون والمعلمات من دور بارز في تشجيع الطلاب وتحفيزهم وحثهم نحو الأداء الأفضل للتغلب على قلق الاختبارات وللحصول على تحصيل دراسي متقدم وتنفيذ خطط العمل الزمنية المعدة التي ينفذها أكثر من (12) ألف معلم ومعلمة، للوقوف عن كثب ومتابعة أداء الاختبارات وتحقيق الأجواء المثالية التي تعين على الأداء الجيد وتبعث الطمأنينة لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات،

داعياً كافة الطلاب والطالبات إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة والبعد عن الخوف والقلق الزائد واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج، والبعد عن رفقاء السوء، مناشداً أولياء أمور الطلاب بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمتابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح

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