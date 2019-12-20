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رونالدو وزملاؤه سيظهرون بقمصان عربية خلال السوبر الإيطالي في الرياض

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رونالدو وزملاؤه سيظهرون بقمصان عربية خلال السوبر الإيطالي في الرياض

رونالدو وزملاؤه سيظهرون بقمصان عربية خلال السوبر الإيطالي في الرياض
http://almnatiq.net/?p=812403
المناطق - وكالات

أعلن نادي يوفنتوس أن لاعبي الفريق سيرتدون قمصانا خاصة عليها أسماء اللاعبين باللغة العربية، في سابقة تاريخية يبادر إليها فريق أوروبي عريق بعالم الساحرة المستديرة.

وسيواجه يوفنتوس فريق لاتسيو بمباراة كأس السوبر الإيطالي 2019 بعد غد الأحد على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ويهدف يوفنتوس لاغتنام فرصة لعبه على أرض عربية، للاحتفال بالتراث العربي، والخط العربي، وذلك بكتابة أسماء نجومه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالخط العربي.

كما سيحمل رقم كل لاعب بالفريق، تصميما مختلفا، حيث سيضم الرقم بداخله كتابة عربية لكلمة “يوفنتوس”، بخط عربي خاص.

وقال جورجيو ريتشي المدير المالي ليوفنتوس، إن “بهذه الخطوة يثبت يوفنتوس مرة أخرى، أنه قريب من جماهيره في كل أنحاء العالم”.

وعملت شركة أديداس المصنعة لقميص يوفنتوس مع الخطاط والفنان السعودي شاكر كاشغري، الذي صمم هذه النسخة الخاصة من القميص.

ويخوض يوفنتوس لقاء السوبر بصفته بطلا للدوري المحلي، فيما يتواجد لاتسيو كبطل للكأس.

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