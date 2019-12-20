الماضي: لامخالفات للملاك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حتى الآن

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أشاد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة فوزان الماضي بالمشاركين في المهرجان هذا العام، مؤكدًا التزامهم التام بالتعليمات، وأنَّهم كانوا مثالاً يُحتذى به.

وأشار إلى أنَّه لم يتم تسجيل مخالفة واحدة على الملاك أثناء الدخول والخروج، وأثناء المسيرات، موضحًا أنَّ الدولة هي الداعم الأول للمهرجان، متمنياً أو يصلون بالمهرجانات المقبلة بلا مخالفة حتَّى فيما يتعلق بالإبل.

وعن نتيجة الفحول قال الماضي -في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: “النتائج مرتبطة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي نتيجة دقيقة تخضع لعدة اختبارات، وتحتاج المزيد من الوقت، وسيتم إعلانها بمجرَّد وصولها للنادي”.

وفيما يتعلَّق بإحصاءات الفحل المنتج، أوضح الماضي أنَّه تم تسجيل 180، وتم دخول 113 فقط منهم، مشيرًا إلى أنَّ بعض حالات الاستبعاد تم استبدالها، والبعض الآخر لم تستبدل، ولفت إلى استبعاد حالتين للوشم، وحالتين للون، وثماني حالات للتشبيه، وحالة واحدة للتقارير الطبية، وناشد الملاك محاولة الحذر من مثل تلك الحالات التي تستبعدها وزارة الزراعة، كحالات القرع، والجدري، والجرب، وغيرها من الحالات التي يمكن تجنُّب مشاركتها من البداية.

وتوقَّع المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز زيادة أعداد الزوَّار من الجمهور خلال الأيام المقبلة، وطالب الملاك والمشاركين بالتعاون أثناء الدخول، ودخول المنقيات خاصة خلال الأيام المقبلة، مكرراً

تحذيره من دخول الآجلة، مشيرًا إلى أنَّها تعطل عمل العروض، والنادي غير مسؤول عن التأخير الذي يحدث بسببها في كثير من الأحيان.

وكشف الماضي عن وجود حالتي عبث حتى الآن في الفحل المنتج، وفي العشرين إنتاج، مشيرًا إلى أنَّه ستكون هناك عقوبات رادعة، وقرارات لن يتم التراجع عنها مطلقًا.

