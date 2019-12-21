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سقوط جرحى في صفوف الأمن في مواجهات مع المحتجين ببيروت

سقوط جرحى في صفوف الأمن في مواجهات مع المحتجين ببيروت
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المناطق - وكالات

أفادت “سكاي نيوز عربية” بوصول تعزيزات إضافية للجيش اللبناني في منطقة كورنيش المزرعة ببيروت مع ارتفاع حدة المواجهات مع المحتجين الرافضين لتكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة.

ورشق المحتجون الجنود بالحجارة والمفرقعات في اشتباكات بشوارع منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة. وأضرم الكثير منهم النار في إطارات السيارات بالعديد من الشوارع.

وأشارت تقارير إلى سقوط إصابات في صفوف القوى الأمنية اللبنانية في تلك المواجهات، حيث أطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناصرين لتيار المستقبل في المنطقة.

وأفادت بإعادة فتح أحد مسارب شارع كورنيش المزرعة بعد هدوء تدريجي وتراجع مناصري تيار المستقبل.

وأصدرت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بيانا يناشد المحتجين بإخلاء الطرق والساحات درءا للأخطار والفتن وحفاظا على السلم الأهلي.

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