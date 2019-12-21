روما يطارد فرق المقدمة بعد فوز ساحق على فيورنتينا

روما يطارد فرق المقدمة بعد فوز ساحق على فيورنتينا

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روما يطارد فرق المقدمة بعد فوز ساحق على فيورنتينا

روما يطارد فرق المقدمة بعد فوز ساحق على فيورنتينا
http://almnatiq.net/?p=812427
المناطق - وكالات

استمر روما في مطاردة فرق المقدمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوز ساحق 4-1 على مستضيفه فيورنتينا الذي مدد سلسلة المباريات التي لم يحقق فيها الفوز إلى سبع مواجهات.

وسجل إيدن جيكو وألكسندر كولاروف هدفين مبكرين بينما حسم لورينتسو بليجريني ونيكولو زانيولو النقاط الثلاث للفريق الزائر.

وأصبح روما، الرابع برصيد 35 نقطة، على بعد نقطة واحدة من لاتسيو الثالث الذي يغيب هذا الأسبوع بسبب انشغاله بمباراة كأس السوبر الإيطالية أمام يوفنتوس والتي ستقام في السعودية يوم الأحد.

ويحتل فيورنتينا المركز 14 برصيد 17 نقطة متفوقا بأربع نقاط فقط على منطقة الهبوط.

تقدم روما، الذي خسر 7-1 في آخر زيارة له لملعب أرتيميو فرانكي في مباراة في الكأس في يناير بهدف من عمل جماعي في الدقيقة 19.

وسجل جيكو الهدف من مسافة قريبة بعد عمل رائع من بليجريني وزانيولو.

وبعدها بدقيقتين ضاعف كولاروف الغلة لروما بالتسجيل من ثالث ركلة حرة له هذا الموسم.

وقلص ميلان باديلي النتيجة في الدقيقة 34 لكن بليجريني أعاد فارق الهدفين بعد تمريرة من جيكو في الدقيقة 73.

وأكمل زانيولو الرباعية من هجمة مرتدة قبل دقيقتين من النهاية.

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