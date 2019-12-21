ذهب لشراء سيارة جديدة.. فارتكبت ابنته “حماقة لا تغتفر”

ذهب لشراء سيارة جديدة.. فارتكبت ابنته “حماقة لا تغتفر”

أبرز المواد
أرامكو وعلي بابا تنجدان أسواق الأسهم العالمية في 2019

أرامكو وعلي بابا تنجدان أسواق الأسهم العالمية في 2019

أبرز المواد
“علكة” تكشف عن هوية “لولا” “الراحلة” قبل 6000 عام !

“علكة” تكشف عن هوية “لولا” “الراحلة” قبل 6000 عام !

أبرز المواد
روما يطارد فرق المقدمة بعد فوز ساحق على فيورنتينا

روما يطارد فرق المقدمة بعد فوز ساحق على فيورنتينا

أبرز المواد

أرامكو وعلي بابا تنجدان أسواق الأسهم العالمية في 2019

أرامكو وعلي بابا تنجدان أسواق الأسهم العالمية في 2019
http://almnatiq.net/?p=812439
المناطق - الرياض

أنقذ إدراجان ضخمان لأرامكو السعودية وعلي بابا عاما اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية في 2019 بعد سلسلة من الطروح العامة الأولية التي لم تتم وتراجعات الأسعار.

وبحسب بيانات رفينيتيف، تراجعت حصيلة أسواق الأسهم العالمية 4.7 بالمئة إلى 659 مليار دولار في 2019، وهو الرقم الذي عززه الطرح الأولي القياسي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو والذي جمع 25.6 مليار دولار والإدراج الثانوي لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في هونج كونج وجمع 13.5 مليار دولار.

ساهمت الصفقتان بستة بالمئة من الإجمالي، وشكلت أرامكو وحدها 15 بالمئة من أحجام الطروح العامة الأولية عالميا.

وكانت الخسارة الأكبر خلال العام لشركة وي ورك الأمريكية للمساحات الإدارية بعد أن هوى تقييمها من 47 مليار دولار خلال جولة خاصة لجمع التمويل في يناير كانون الثاني إلى ما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار لطرحها الأولي الذي كان مقترحا ثم أُلغي لاحقا.

ومن أبرز الإلغاءات الأخرى ري.أشور — ذراع مجموعة إعادة التأمين سويس ري في بريطانيا — وفريتي الإيطالية لصناعة اليخوت الفارهة.

سلطت عمليات إلغاء الطروح الضوء على تراجع الاقتصاد العالمي والتقلبات السياسية، إذ تأثرت صفقات آسيوية سلبا جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج.

وقال مصرفيون إنه يبدو أيضا أن السوق تخضع لتغير هيكلي، إذ تجمع شركات عديدة، لا سيما شركات التكنولوجيا، مبالغ أكبر من المال من مستثمري رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر.

وجمعت شركات الاستثمار المباشر مبالغ قياسية في السنوات الأخيرة، بينما يزداد نشاط صناديق الثروة السيادية في أسواق الأسهم العالمية. ولشركة الاستثمار اليابانية سوفت بنك وحدها أكثر من 100 مليار دولار في صندوقها رؤية، وتعكف على جمع 100 مليار أخرى لصندوق ثان.

روابط ذات صلة

ذهب لشراء سيارة جديدة.. فارتكبت ابنته “حماقة لا تغتفر”

ذهب لشراء سيارة جديدة.. فارتكبت ابنته “حماقة لا تغتفر”
“علكة” تكشف عن هوية “لولا” “الراحلة” قبل 6000 عام !

“علكة” تكشف عن هوية “لولا” “الراحلة” قبل 6000 عام !
روما يطارد فرق المقدمة بعد فوز ساحق على فيورنتينا

روما يطارد فرق المقدمة بعد فوز ساحق على فيورنتينا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*