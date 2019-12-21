اقتصاديات سعوديات يناقشن كيفية رفع كفاءة الخريجات وتأهيلهن لسوق العمل

المناطق - الرياض

تعقد جمعية الاقتصاد السعودية اليوم ورشة عمل تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت عبد العزيز بن سلمان بعنوان “رفع كفاءة الخريجات”, وذلك بفندق الريتزكارلتون بالرياض، وتستمر يومين بهدف رفع كفاءة الخريجات بناءً على نظام يُعنى بتأهيل وتنمية وتطوير قدراتهن من أجل تأهيلهن لسوق العمل بالمملكة.

وتهدف الورشة إلى الخروج بمرئيات تسهم في تأهيل الخريجات لاحتراف التعامل مع سوق العمل من خلال التدريب بشقّيه العلمي والعملي، ولكي يكونوا قادرين على تخطيط وتنفيذ وتقويم الأعمال التي يلتحقن بها لتكون مخرجاتهن أكثر فاعليه, حيث تستهدف الورشة الطالبات المقبلات على التخرج والخريجات.

وتشتمل الورشة على خمس جلسات عمل، الجلسة الأولى تتطرق إلى محور “الوعي المالي والتمويل”, والثانية “تمكين المرأة في سوق العمل .. الواقع والتحديات” والجلسة الثالثة “التأهيل الوظيفي وتطوير القدرات العملية”, والرابعة “المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين التمويل وحاضنات الأعمال وطرق الاستفادة منها” و الخامسة “تجارب الخريجات في سوق العمل الحالي داخل المجتمع السعودي” .