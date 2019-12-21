الجيش الليبي يحبط هجوما شرق ترهونة.. ويجدد الالتزام بالمهلة

المناطق - وكالات

أفاد الجيش الوطني الليبي، صباح السبت، بإحباط هجوم شنته ميليشيات حكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة (جنوبي شرقي طرابلس).

وقال الجيش الليبي، في بيان، إن “هجوم الميليشيات الفاشل على شرق ترهونة يدل على أن حكومة الوفاق لا تحكمها مبادئ ولا مصالح وطنية”.

وأضاف “حكومة الوفاق على استعداد لإزهاق أرواح الشباب خصوصا أبناء مصراتة في مغامراتها الفاشلة وتقديراتها الخاطئة”.

كما جدد الجيش الوطني الليبي لمدينة مصراتة “التزامه” بمهلة 3 أيام، التي تنتهي الساعة 12 مساء يوم الأحد القادم، مشيرا إلى أنه “لن يتم تجديدها أو تمديدها”.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، قال إن الجيش سيوجه “ضربات قوية” لميليشيات مصراتة “في حال لم تلتزم بمهلة الأيام الثلاثة.

ووجه الجيش الوطني الليبي في بيان قبل يومين “رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب”.

وحث البيان “الحكماء في مصراته على أن يدعوا أبناءهم الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق المزعوم لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فورا ودون تأخير”.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، أعلن في 12 ديسمبر الجاري، إطلاق عملية تحرير قلب مدينة طرابلس، التي تسيطر عليها الميليشيات والجماعات الإرهابية.