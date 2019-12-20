نزلاء سجن الباحة يتعرفون على مضار التدخين

المناطق - الباحة

نفذت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة القنفذة،، برنامجًا تثقيفيًا بعنوان “أضرار التدخين والمخدرات” لنزلاء سجون منطقة الباحة.

وقدَّم مدير جمعية “كفى” بالقنفذة الأستاذ حمزة الحليسي، عرضًا مرئيًا عن الأمراض والعواقب، التي يسببها تعاطي السجائر والمخدرات للأفراد والمجتمع، والمتمثل في تدمير الشخص وزعزعة استقرار أسرته، التي تمثِّل اللبنة الأساسية للمجتمع.

وفي السياق نفسه، شكر المشرف العام على الجمعية محمد صالح الزبيدي، مدير سجون منطقة الباحة المقدم سهيل بن عبدالله آل داود على ترحيبه ببرامج “كفى” ودعمه إياها، موضحًا أن هذا التعاون يُسهم بشكل كبير في تحسين سلوك النزلاء، وما تتركه المحاضرات التوعوية والإرشادية من أثر إيجابي يُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.