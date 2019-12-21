لبنان .. تنفيذ مهمات إسعافية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

لبنان .. تنفيذ مهمات إسعافية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

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لبنان .. تنفيذ مهمات إسعافية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

لبنان .. تنفيذ مهمات إسعافية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة
http://almnatiq.net/?p=812468
المناطق - الرياض

قام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 13 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية في المدارس والمصانع.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

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