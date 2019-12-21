الأسهم المحلية في أسبوع .. أفضل أداء في شهرين بتداولات 35.5 مليار ريال

المناطق - الرياض

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلة أفضل أداء أسبوعي منذ شهرين لتغلق عند 8291 نقطة بمكاسب بلغت نسبتها 3.6 في المائة.

بينما صعد مؤشر “إم تي 30” بنسبة 4.1 في المائة بمكاسب 47 نقطة ليغلق عند 1177 نقطة.

وبحسب “الاقتصادية” يعكس تحسن أداء السوق واستمرار ارتفاعه لثلاثة أسابيع، زيادة معنويات المتعاملين خاصة بعدما عانت ضغوطا جراء عوامل داخلية وخارجية.

ومع استمرار التحسن والوصول إلى مستويات 8400 نقطة، ستبدأ الضغوط البيعية على السوق نتيجة اتجاه المحافظ التي تركز على المكاسب الرأسمالية على المدى القصير في جني الأرباح وقد تجد السوق صعوبة في مواجهتها في ظل ترقب النتائج السنوية وتوصيات مجالس الإدارات بتوزيع أرباح نقدية.