“إنتل” تكشف عن كاميرا متطورة بسعر اقتصادي

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http://almnatiq.net/?p=812476
المناطق - الرياض

كشفت شركة “إنتل” النقاب عن الكاميرا L515 الجديدة، والتي تتميز بتقديم معلومات عمق دقيقة من أجل التقاط صور ثلاثية الأبعاد، وذلك بفضل تقنية الليدار.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الكاميرا L515 الجديدة، والتي تأتي بحجم كرة التنس، قادرة على تسجيل 23 مليون معلومة عمق في الثانية، في حين تبلغ دقة الوضوح 1024×768 بيكسل بمعدل 30 صورة في الثانية.

وأشارت “إنتل” إلى أن النظام القائم على أشعة الليزر قادر على اكتشاف الأجسام من مسافة تتراوح بين 0.25 و9 متر.

كما تم تجهيز الكاميرا L515 بمستشعر تسارع وكاميرا Full HD-RGB، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن المقرر طرح الكاميرا الجديدة بحلول نهاية أبريل 2020 بسعر يبلغ 349 دولارا أميركيا.

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