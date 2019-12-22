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لحمامات “الساونا” العديد من المخاطر.. فاحذرها

لحمامات “الساونا” العديد من المخاطر.. فاحذرها
http://almnatiq.net/?p=812477
المناطق - الرياض

تؤكد الكثير من الدراسات أن حمامات الساونا تتمتع بفوائد صحية جمّة، إلا أنها في نفس الوقت لا تخلو من العديد من المخاطر والسلبيات التي يجب الحذر منها.

فقد أوضحت مجلة “أبوتيكن أومشاو” الألمانية أن حمامات الساونا تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية جهاز المناعة ومحاربة الشد العضلي وآلام الظهر، بالإضافة إلى تنظيف البشرة والشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي.

ومع ذلك، قد تشكل حمامات الساونا خطرا في بعض الحالات؛ حيث يتعين على الحوامل ومرضى القلب ومرضى السكري والأشخاص، الذين يعانون من مشاكل ضغط الدم، استشارة الطبيب أولا قبل الذهاب إلى الساونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قالت المجلة إنه لا يجوز الذهاب إلى الساونا في حالة الإصابة بالأمراض المعدية الحادة كالإنفلونزا ونزلات البرد، وارتفاع ضغط العين، وأمراض الكلى والكبد، وأمراض الأوعية الدموية كدوالي الساقين أو التهاب الأوعية، وبعد السكتة الدماغية، وحالات الإصابة بالصرع.

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