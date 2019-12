فيديو مرعب.. القرش اقتحم القفص والغواصون نجوا بآخر لحظة

المناطق - الرياض

رصد شريط فيديو لحظات مرعبة تعرض لها عدد من الغواصين، كادوا أن يقعوا فريسة لقرش أبيض مفترس قبالة سواحل المكسيك.

ويظهر الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، سمك مفترسة من فصيلة القرش الأبيض الكبير، وهي تهاجم غواصين داخل قفص قرب جزيرة غوادلوبي في المحيط الهادئ.

وبدا أن القرش قاب قوسين وأدنى من اقتحام القفص وتحطيمه ومهاجم الغواصين، لكنه علق بين قضبانه.

وسرعان من انتشر دم الحيوان الضخم في المياه، فيما بدا عليه الاضطراب الشديد وكأنه ينازع الموت.

وفي المقابل، لم يصب أي من الغواصين بأذى، لكن من الواضح أنهم غرقوا في رعب شديد ظهر في حركتهم المرتبكة أثناء محاولتهم الهرب.

وفي النهاية نفق القرش المفترس متأثرا بالجروح أثناء محاولة مهاجمة الغواصين.

ونشر المكسيكي أرترو أليندي الفيديو مؤخرا قبل أن تتناقله وسائل الإعلام، وشكى من أن أبواب القفص لم تقفل بشكل محكم، الأمر الذي عرض الغواصين للخطر.

وبعد أيام، نشر مقطع فيديو آخر بشأن الحادثة، ويظهر ا الحيوان المفترس وقد نفق من جراء تعلقه بالقضبان.

Good lesson learned for other sharks looking for prey -Terrifying moment great white shark lunges at cage divers off of Mexico – then bleeds to death after getting its head stuck between the bars pic.twitter.com/jdu1XHWMeO

— Blanche V. Mercaldi (@tammytabby) December 10, 2019