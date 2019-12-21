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“البيئة” تقدم نبذة عن التنظيم الجديد لتأهيل المدققين لممارسة أنشطة كشف تسربات المياه

“البيئة” تقدم نبذة عن التنظيم الجديد لتأهيل المدققين لممارسة أنشطة كشف تسربات المياه
http://almnatiq.net/?p=812496
المناطق - الرياض

قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نبذة عن التنظيم الجديد لتأهيل المدققين لممارسة نشاط تدقيق وترشيد المياه (كشف التسربات)، وذلك تمهيداً لمنح شهادات تأهيل المدققين للشركات والمؤسسات، وأخذ مرئيات العموم، بالتعاون مع شركاء العمل والجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل التي نظمتها الوزارة في غرفة الرياض ، حول “تأهيل المدققين لممارسة نشاط تدقيق وترشيد المياه وكشف التسربات”، ضمن جهود المرحلة الثانية من برنامج تأهيل المنشآت لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات في المباني، بحضور عدد من المهتمين والمختصين والشركات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة.
واستعرضت الوزارة، اشتراطات ومتطلبات التأهيل للشركات والمؤسسات، واشتراطات ومتطلبات التأهيل للشركات والمؤسسات للموظفين، والتأهيل والتدريب لمهنة نشاط تدقيق المياه.
وتشمل المعايير التي وضعتها “البيئة” لممارسة نشاط تدقيق المياه والكشف عن التسربات، معرفة الأساسيات، والتدقيق الفني المتعلق بالمياه، والصحة والسلامة، وتوفر المعدات والأدوات، والخبرة اللازمة للعمل، وخدمة العملاء، وتوفر المركبات، والالتزام بالزي الموحد وغيرها من متطلبات العمل، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق الشركات والمؤسسات أكثر من 60 في المائة من هذه المعايير للحصول على التأهيل اللازم، وستنشر قائمة دورية بالشركات والمؤسسة المعتمدة والمصرح لها بممارسة هذا النشاط للجمهور، مع مواصلة تقييم الأداء المستمر للشركات والمؤسسة المرخصة.

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