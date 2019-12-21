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الجيش اليمني يستعيد مرتفعات جبلية في صعدة

الجيش اليمني يستعيد مرتفعات جبلية في صعدة
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المناطق - الرياض

تمكنت وحدات من الجيش اليمني، من فرض سيطرتها على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة، معقل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وقال قائد محور آزال قائد اللواء ١٠٢ خاصة في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي: إن قوات من الجيش نفذت عملية هجومية نوعية على مواقع تمترس مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في باقم وسيطرت على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة شرق مركز المديرية.
وأضاف العميد الحارثي، في تصريح، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن العملية أسفرت عن مصرع أركان حرب الميليشيا في اللواء 103 فيما قُتل وجرح آخرون وأسر ثلاثة عناصر من بينهم قناص بكامل مقتنياته إضافة إلى اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة وإعطاء مدرعة والسيطرة عليها.

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