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غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً مفتوحًا حول الأوقاف المتعطلة والمتعثرة بالأحساء.. مساء الأربعاء المقبل)

غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً مفتوحًا حول الأوقاف المتعطلة والمتعثرة بالأحساء.. مساء الأربعاء المقبل)

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اكثر من 30 الف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول بتعليم وادي الدواسر

اكثر من 30 الف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول بتعليم وادي الدواسر

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اكثر من 30 الف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول بتعليم وادي الدواسر

اكثر من 30 الف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول بتعليم وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=812504
وادي الدواسر- فالح الدوسري

يؤدي أكثر من 32 ألف طالب وطالبة غدًا الأحد اختبارات الفصل الدراسي الأول في مدارس تعليم محافظة وادي الدواسر.

وأعرب مدير تعليم وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري عن تمنياته للطلاب والطالبات التوفيق، مؤكداً أن الإدارة أتمت استعداداتها لضمان سير الاختبارات في جو محفّز وحيوي، لإنجاز كافة المهام الكفيلة بتوفير الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات.

وشدد ” العُمري ” على أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل الأسرة ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه الفترة ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.

ولفت النظر العُمري إلى أن أكثر من 100 مشرف ومشرفة سيعملون على متابعة سير الاختبارات في الميدان، وسيقوم المرشدين الصحيين في المدارس بتقديم الخدمات العلاجية والاستشارات الطبية للمحتاجين، داعياً قادة وقائدات المدارس الى أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال أيام الاختبارات.إلى ذلك أكملت جميع مدارس الإدارة كافة الاستعدادات بتجهيز مقرات اللجان وغرف التحكم وتجهيز صناديق جمع الكتب والأوراق .

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