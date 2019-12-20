غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً مفتوحًا حول الأوقاف المتعطلة والمتعثرة بالأحساء.. مساء الأربعاء المقبل)

الاحساء - المناطق

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بلجنة الأوقاف، لقاءً مفتوحًا تحت مسمى ديوانية الأوقاف تستضيف خلاله معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى سابقًا، للحديث عن الأوقاف المتعطلة والمتعثرة بالأحساء، وذلك مساء يوم الأربعاء المُقبل 28/04/1441هـ الموافق 25/12/2019، الساعة 7 مساءً بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الفعاليات واللقاءات التي تنظمها الغرفة في مجالات عدة لتنمية وتطوير مجالات النشاطات التجارية والاستثمارية والمسؤولية المجتمعية فضلًا عن نشر المعرفة حول قطاع الأوقاف وأهميته الاقتصادية والتنموية، نظرًا لحجم الأصول التي يمثلها وإسهاماته التنموية الكبيرة وأوجه صرفه المتنوعة التي يمكن أن تساهم في دعم عملية التنمية المستدامة.

ويناقش اللقاء محاور عدة من بينها: الاستدامة وأثرها في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية في تطوير قطاع الأوقاف، أسباب تعثر الأوقاف وتعطلها، مسؤولية عمارة الوقف، صور من الحلول التقليدية والمعاصرة لتنمية واستثمار الأوقاف والضوابط الشرعية والاقتصادية للاستثمار وتنمية الأوقاف.

ومن جهته أكد الدكتور إبراهيم المبارك، أمين عام الغرفة، أهمية تأسيس الأوقاف وإحياء شعيرتها الإسلامية ونشر الوعي بأهميتها فضلًا عن رفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلبي مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشدّدًا على أهمية ملف الأوقاف المتعطلة والمتعثرة بالأحساء، مرحبًا باستضافة ومشاركة معالي الشيخ الدكتور اليحيى في الفعالية داعيًا جميع المعنيين والمهتمين للحضور والمشاركة بما يحقق أهداف اللقاء.

يُشار إلى أن معالي الشيخ اليحيى، يحمل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، وعمل سابقًا وكيلًا لوزارة العدل وأمينًا عامًا للمجلس الأعلى للقضاء، فضلًا عن عمله كمدرب قانوني معتمد ومستشار أوقاف لدى شركة متخصصة في مجال الأوقاف بالإضافة إلى ترأسه لمجلس إدارة مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض.