احدث الأخبار

بالفيديو.. شاحنة مجنونة تقتحم مطارا حتى صالة استلام الحقائب !
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً مفتوحًا حول الأوقاف المتعطلة والمتعثرة بالأحساء.. مساء الأربعاء المقبل)
المنطقة الشرقية
 اكثر من 30 الف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول بتعليم وادي الدواسر
منطقة الرياض
 الجيش اليمني يستعيد مرتفعات جبلية في صعدة
أبرز المواد
 الهند.. ضحايا جدد في احتجاجات “قانون الجنسية”
أبرز المواد
 “البيئة” تقدم نبذة عن التنظيم الجديد لتأهيل المدققين لممارسة أنشطة كشف تسربات المياه
محليات
 غدا .. قمة إيطالية تجمع يوفنتوس ولاتسيو على كأس السوبر في الرياض
أبرز المواد
 الأسهم المحلية في أسبوع .. أفضل أداء في شهرين بتداولات 35.5 مليار ريال
أبرز المواد
 لبنان .. تنفيذ مهمات إسعافية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 شرطي أمريكي يقتل شابا قطريا بعد “مواجهة شرسة”
أبرز المواد
 نزلاء سجن الباحة يتعرفون على مضار التدخين
منطقة الباحة
 الجيش الليبي يحبط هجوما شرق ترهونة.. ويجدد الالتزام بالمهلة
أبرز المواد
بالفيديو.. شاحنة مجنونة تقتحم مطارا حتى صالة استلام الحقائب !

بالفيديو.. شاحنة مجنونة تقتحم مطارا حتى صالة استلام الحقائب !

أبرز المواد
غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً مفتوحًا حول الأوقاف المتعطلة والمتعثرة بالأحساء.. مساء الأربعاء المقبل)

غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً مفتوحًا حول الأوقاف المتعطلة والمتعثرة بالأحساء.. مساء الأربعاء المقبل)

المنطقة الشرقية
اكثر من 30 الف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول بتعليم وادي الدواسر

اكثر من 30 الف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول بتعليم وادي الدواسر

منطقة الرياض
الجيش اليمني يستعيد مرتفعات جبلية في صعدة

الجيش اليمني يستعيد مرتفعات جبلية في صعدة

أبرز المواد

بالفيديو.. شاحنة مجنونة تقتحم مطارا حتى صالة استلام الحقائب !

http://almnatiq.net/?p=812510
المناطق - الرياض

بسرعة جنونية، قاد رجل أميركي في الأربعينيات من عمره شاحنة، واقتحم بها صالة في مطار دولي بولاية فلوريدا.

وأظهرت كاميرات المراقبة، لحظات اندفعت فيها شاحنة صغيرة من نوع “بيك أب” إلى داخل صالة استلام الحقائب في مطار ساراسوتا برادنتون، فجر الخميس، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وفي لقطات أخرى، تظهر المركبة وهي “تفجر” جدار الصالة، وصولا إلى مكتب الاستقبال، حيث كان هناك موظفان نجيا من خطر بدا قريبا جدا، وانبطحا فورا على الأرض.

وتسبب الحادث بأضرار في منشآت المطار قدرت قيمتها بنحو ربع مليون دولار، حسب مواقع محلية.

وقالت السلطات الأميركية إن السائق، الذي شوهد قبل الحادث وهو يقود بتهور، اقتحم السياج الخارجي من المطار قبل الدخول إلى منشآته.

ولم يعرف سبب التصرف الأهوج لقائد الشاحنة، أو ما إذا كان فعل ذلك تحت تأثير مخدر ما.

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يستعيد مرتفعات جبلية في صعدة

الجيش اليمني يستعيد مرتفعات جبلية في صعدة
الهند.. ضحايا جدد في احتجاجات “قانون الجنسية”

الهند.. ضحايا جدد في احتجاجات “قانون الجنسية”
غدا .. قمة إيطالية تجمع يوفنتوس ولاتسيو على كأس السوبر في الرياض

غدا .. قمة إيطالية تجمع يوفنتوس ولاتسيو على كأس السوبر في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*