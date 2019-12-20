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تعليم ظهران الجنوب ينهي استعداداته لاستقبال 16 ألف طالب وطالبة لتأدية الاختبارات

تعليم ظهران الجنوب ينهي استعداداته لاستقبال 16 ألف طالب وطالبة لتأدية الاختبارات
http://almnatiq.net/?p=812523
المناطق - واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب استعداداتها لاستقبال أكثر من 16 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لتأدية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1441/1440هـ غداً، ويشمل ذلك طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بناءً على قرار تعديل لائحة تقويم الذي صدر مؤخراً.
وأوضح مدير التعليم سعيد هباش الوادعي اكتمال خطة الاستعداد للاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة التعليمية.
وبين أن لجان متابعة سير الاختبارات، تعمل وفق خطة تقوم على القيام بزيارات ميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وللمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بالحرجة، وزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات والتأكد من مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ومتابعة أعمال اللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس ورصد جميع الملاحظات في استمارة معدة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات ،حتى ظهور النتائج.

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