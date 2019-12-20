550 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة على مقاعد الاختبارات غداً

المناطق - جدة

يؤدي أكثر من 550 ألف طالب وطالبة اختبارات نهاية الدراسي الأول التي تنطلق صباح يوم غدٍ الأحد لطلاب وطالبات مدارس جدة ورابغ وخليص في المراحل الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي بإستثناء طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أنه تم اعتماد خطة تنظيمية واشرافية لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً تشارك فيها قيادات الإدارة و مكاتب التعليم بنين وبنات حيث يشارك في تنفيذ الخطة الاشرافية الميدانية أكثر من ٧٠٠ مشرف ومشرفة .

وأشاد الدكتور المسعودي بجهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات والكادر الإداري ، وإدارتي الاختبارات بنين وبنات في التنظيم والإعداد للاختبارات بشكل جيد وتهيئة كافة السبل لأداء الطلاب والطالبات الاختبارات في أجواء تعليمية ملائمة وآمنة ، مؤكدا على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم عقب إتمامهم أداء اختباراتهم بشكل يومي مع الحرص على تفعيل المناوبة والإشراف اليومي من قبل المدارس.